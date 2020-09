कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आणखी एक चांगली बातमी; संशोधकांनी तयार केलं Ab8 औषध

पिट्सबर्ग - कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या संकटाला रोखण्यासाठी लस कधी येणार याकडे जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. दरम्यान, अनेक देशांमध्ये रेमडेसिवीर औषधांचा वापर केला जात आहे. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. आता अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिनच्या संशोधकांना कोरोनाच्या उपचारात मोठं यश मिळालं आहे. संशोधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार या औषधाचा वापर करून सर्वात लहान अशा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वेगळे करता येतात. त्यातून कोरोनावर मात करता येणं शक्य असल्याचं म्हटलं आहे.

संशोधकांनी एका मॉलिक्यूलच्या मदतीने एबी8 नावाचं औषध तयार केलं आहे. खरंतर हा एक अँटिबॉडिचाच भाग आहे. सर्वसामान्य अँटिबॉडीजपेक्षा हे 10 पट लहान आहे. याची चाचणी सर्वात आधी उंदरावर करण्यात आली. त्यात कोरोनापासून संसर्गाचा दोका 10 टक्के कमी झाल्याचा निष्कर्ष शास्त्रज्ञांनी काढला. मॉलिक्यूल मानवी पेशांच्या संपर्कात येत नसल्यानं त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत असा दावा संशोधकांनी केला आहे. त्यामुळे कोरोनावर हे औषध प्रभावी ठरू शकतं असं संशोधकांनी म्हटलं आहे.

Great News in the fight against COVID-19!

Scientists at the University of Pittsburgh School of Medicine have isolated “the smallest biological molecule” that “completely and specifically neutralizes” SARS-CoV-2, and this information has has been used to create the drug Ab8.

