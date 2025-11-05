ग्लोबल

अहमदाबाद सारखी घटना, विमान धावपट्टीवर असतानाच लागलेली आग, उड्डाणानंतर लगेच कोसळलं; धक्कादायक VIDEO समोर

America News: अमेरिकेतील युपीएस कंपनीच्या कार्गो विमानाचा भीषण अपघात झालाय. धावपट्टीवरच विमानाला आग लागली होती, उड्डाणानंतर काही क्षणात विमान कोसळलं. या दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय.
UPS Aircraft Crash in America: अमेरिकेतली लुइसविले मुहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही क्षणातच एक युपीएस कार्गो विमान कोसळल्याची घटना घडलीय. विमान कोसळल्यानंतर भीषण आग लागून भडका उडाला. यात चौघांचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाले आहेत. विमान दुर्घटनेनंतर हवाई उड्डाणे थांबवण्यात आली आहेत. परिसरातील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युपीएस विमान उड्डाणानंतर काही वेळातच कोसळलं. हे मालवाहू विमान लुइसविलेहून होनोलूलूला जात होतं.

