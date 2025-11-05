अहमदाबाद सारखी घटना, विमान धावपट्टीवर असतानाच लागलेली आग, उड्डाणानंतर लगेच कोसळलं; धक्कादायक VIDEO समोर

UPS Aircraft Crash in America: अमेरिकेतली लुइसविले मुहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केल्यानंतर काही क्षणातच एक युपीएस कार्गो विमान कोसळल्याची घटना घडलीय. विमान कोसळल्यानंतर भीषण आग लागून भडका उडाला. यात चौघांचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाले आहेत. विमान दुर्घटनेनंतर हवाई उड्डाणे थांबवण्यात आली आहेत. परिसरातील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युपीएस विमान उड्डाणानंतर काही वेळातच कोसळलं. हे मालवाहू विमान लुइसविलेहून होनोलूलूला जात होतं..विमान दुर्घटनेचे काही फोटो व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यात सांगण्यात आलंय की, विमानतळावर दक्षिणेला फर्न व्हॅली आणि ग्रेड लेनजवळ धूर दिसत होता. आपत्कालीन टीम घटनास्थळी दाखल होत आहेत. लुइसविले मेट्रो पोलिस विभागाने एक पोस्ट करत सांगितलं की, काही लोक जखमी झाले आहेत. तर आग आणि ढिगाऱ्यामुळे बचावकार्यात अडथळे येत आहेत. स्थानिकांना घटनास्थळापासून दूर राहण्याचं आवाहन केलं आहे..लग्नाच्या आमिषाने संबंध, गुण जुळेनात म्हणत नकार दिल्याचा आरोप; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, कुंडली बघून नातं जोडलं पाहिजे.अमेरिकेची दिग्गज डिलिवरी कंपनी युपीएस वर्ल्ड पोर्टचं या विमानतळावर मुख्यालय आहे. सर्वात मोठी पॅकेज हँडलिंग सुविधा या ठिकाणी आहे. युपीएसची मालकी असलेलं मॅकडोनाल्ड एमडी ११ विमान १९९१ मध्ये तयार करण्यात आलं होतं..केंटकीचे गव्हर्नर अँडी बेशियर यांनी सांगितलं की, विमान दुर्घटनेनंतर आपत्कालीन पथकं घटनास्थळी दाखल जाली आहेत. त्यांनी अजून सविस्तर माहिती दिली नाहीय. पायलट, क्रू मेंबर आणि इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करा. लवकरच सविस्तर माहिती देऊ. सध्या विमानतळ अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.