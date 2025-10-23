US Accident: अमेरिकेत भारतीय ट्रक चालकाची अनेक गाड्यांना धडक, घटनेत ३ जणांचा मृत्यू, भयंकर अपघाताचा व्हिडिओ समोर

अमेरिकेतील दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणारा २१ वर्षीय भारतीय तरुण जसप्रीत सिंग याला या अपघातासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तो दारू पिऊन ट्रक चालवत होता. ज्यामुळे हा अपघात झाला. आरोपी ट्रक चालकाला अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सॅन बर्नार्डिनो काउंटी फ्रीवेवर हा अपघात झाला. जसप्रीत सिंगचा सेमी-ट्रक हळू चालणाऱ्या वाहनांना धडकला. ट्रकच्या डॅशकॅमने अपघाताची ही घटना कैद केली. ज्यामध्ये ट्रक एका एसयूव्हीला धडकताना दिसत आहे. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. पोलीस तपासात असे आढळून आले की, जसप्रीतने ब्रेकही लावला नव्हता..Plane Crash Explosion Video : भयानक विमान दुर्घटना! उड्डाण घेताच मोठा स्फोट अन् क्षणात आगीच्या गोळ्यात रूपांतर.तो ड्रग्जच्या नशेत गाडी चालवत होता. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले आणि वैद्यकीय तपासणीत तो मद्यधुंद असल्याचे पुष्टी झाली, असे कॅलिफोर्निया हायवे पेट्रोल अधिकारी रॉड्रिगो जिमेनेझ यांनी सांगितले. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) पुष्टी केली आहे की, जसनप्रीत सिंगचा अमेरिकेत वैध स्थलांतर दर्जा नाही. तो २०२२ मध्ये दक्षिणेकडील सीमा ओलांडून अमेरिकेत प्रवेश केल्याचे वृत्त आहे.."अटकेच्या पर्याय" धोरणांतर्गत त्याला देशात सोडण्यात आले. त्याच्या अटकेनंतर, यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने त्याच्याविरुद्ध इमिग्रेशन डिटेनर जारी केला आहे. ही घटना उघडकीस येणारी पहिलीच घटना नाही. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, हरजिंदर सिंग नावाच्या आणखी एका भारतीय स्थलांतरिताने फ्लोरिडातील फोर्ट पियर्स येथे ट्रक अपघात घडवून आणला. ज्यामध्ये तीन लोकांचा मृत्यू झाला. त्याने २०१८ मध्ये अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. नंतर व्यावसायिक ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.