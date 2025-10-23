ग्लोबल

US Accident: अमेरिकेत भारतीय ट्रक चालकाची अनेक गाड्यांना धडक, घटनेत ३ जणांचा मृत्यू, भयंकर अपघाताचा व्हिडिओ समोर

America Accident News: अमेरिकेत भारतीय ट्रक चालकाने अनेक गाड्यांना धडक दिल्याचे दिसून आले आहे. या अपघातात ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेतील दक्षिण कॅलिफोर्नियामध्ये झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणारा २१ वर्षीय भारतीय तरुण जसप्रीत सिंग याला या अपघातासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तो दारू पिऊन ट्रक चालवत होता. ज्यामुळे हा अपघात झाला. आरोपी ट्रक चालकाला अटक करण्यात आली आहे.

