चाबहार पोर्टजवळ अमेरिकेचे हल्ले, लढाऊ विमानातून बॉम्ब फेकल्यानं विध्वंस; भारतासाठी हे महत्त्वाचं बंदर

US Airstrikes Reported Near Chabahar Port आखाती युद्धाचा भडका दिवसेंदिवस आणखी मोठा होताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर इराणनेसुद्धा जशास तसे प्रत्युत्तर दिलं. त्यानंतर इराणकडून शत्रू देशांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आलीय. त्यामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. तर दुसरीकडे अमेरिकेकडून खार्ग बेटांवर हल्ला करत इराणची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातच आता अमेरिकेनं होर्मुझ सामुद्रधुनी, खार्ग बेटानंतर चाबहार पोर्टकडे त्यांचा मोर्चा वळवलाय. भारतासाठी महत्त्वाचं असलेल्या चाबहार पोर्टवर अमेरिकेकडून बॉम्ब हल्ले केले जात आहेत. अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी पोर्टजवळ ट्रेड झोनमध्ये लष्करी तळांवर बॉम्ब हल्ला करण्यात आलाय..अल जजीराने दिलेल्या वृत्तानुसार ट्रेड झोनमध्ये स्फोटाचे आवाज ऐकू आले आहेत. याशिवाय काळा धूरही आकाशात पसरला आहे. यामुळे स्फोटात मोठं नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येतेय. याआधी अमेरिकेकडून खार्ग बेटावर हल्ला केला होता. सध्या चाबहार पोर्टजवळचे काही व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. त्यात अमेरिकेचं लढाऊ विमान चाबहार पोर्टजवळ ट्रेड झोनमध्ये घिरट्या मारताना दिसत आहे..दुबईत ड्रोन हल्ल्यानंतर विमान उड्डाणं स्थगित, १९ भारतीयांसह ३५ जणांना युएईत अटक.इराणमध्ये असणारं चाबहार पोर्ट हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असं बंदर आहे. पश्चिम आशिया आणि युरोपात व्यापारासाठी भारत या बंदराचा वापर करतो. भारत सरकारकडून अनेक वर्षांपासून या बंदराच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जात होती. यंदा मात्र कोणतीही तरतूद केली गेली नाही यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली होती..आता चाबहार पोर्टवर झालेल्या हल्ल्यानंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावरून टीका करताना म्हटलं की, सरकारने चाबहार प्रकल्पाबाबत भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. अजूनही भारत या प्रकल्पात आहे की नाही हे सांगावं. जर असं नसेल तर भारतासाठी हा मोठा धक्का आहे असंही जयराम रमेश म्हणाले.