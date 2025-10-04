अमेरिकेची दाढीवर बंदी! लष्कराचं नवं ग्रूमिंग धोरण, शीख, मुस्लिम सैनिकांसमोर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या नव्या धोरणामुळे शीख, मुस्लिम आणि यहुदींसारख्या धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. अमेरिकेनं नवं ग्रूमिंग धोरणं लागू केलंय. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी एक मेमो जारी करत लष्करात दाढी ठेवण्याची सूट रद्द केलीय. यामुळे धार्मिक मान्यता म्हणन दाढी ठेवणाऱ्या सैनिकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे धोरण २०१०च्या आधीच्या नियमांना लागू करण्याचा आदेश देणारं आहे. त्या नियमांमध्ये दाढी ठेवण्याची सूट नव्हती..मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिकोमध्ये ८०० पेक्षा जास्त वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना संरक्षण सचिव हेगसेथ यांनी दाढी ठेवण्याची सूट रद्द करण्याची घोषणा केली. या भाषणानंतर काही तासाताच अमेरिकेच्या सर्व लष्करी शाखांना काही आदेश जारी करण्यात आले. यामध्ये धार्मिक सूट देण्यासह दाढी ठेवण्याची सूट ६० दिवसात रद्द करण्यास सांगण्यात आलंय. हे धोरण विशेष दलांसह स्थानिकांमध्ये मिसळण्यासाठी सूट दिलेल्यांना वगळून इतरांना लागू असणार आहे..स्विमिंग पूलमध्ये डान्स प्रॅक्टिस, बिअर पाजून ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर अत्याचार; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.२०१७ मध्ये लष्कराने शीख सैनिकांना दाढी आणि पगडीची सूट दिली होती. तर मुस्लिम, अर्थोडॉक्स यहुदी आणि नॉर्स पगान सैनिकांना धार्मिक आधारे सूट दिली होती. जुलै २०२५मध्ये लष्कराने दाढीबाबतचं धोरण अपडेट केलं होतं पण धार्मिक सूट कायम ठेवली होती..नव्या ग्रूमिंग धोरणावर शीख समुदायानं संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. शीखांचे केस ही त्यांचे ओळख आहे. इतक्या वर्षांच्या लढ्यानंतर मिळालेली सूट रद्द करणं हा एक प्रकारे विश्वासघात आहे अशा भावना शीख सैनिकांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.