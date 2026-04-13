Donald Trump Blockade: 'जवळ आलात तर नष्ट करून टाकू'! डोनाल्ड ट्रम्प यांची आक्रमक धमकी; इराणच्या बंदरांवर नाकाबंदी

अमेरिकेच्या लष्कराने इराणच्या बंदरांमधून ये-जा करणाऱ्या जहाजांची नाकेबंदी सुरू केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून इराणला धमकी दिली. ते म्हणाले, "इराणचे नौदल समुद्राच्या तळाशी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. आम्ही त्यांच्या एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १५८ जहाजांना लक्ष्य केले आहे. .आम्ही अद्याप त्यांच्या 'फास्ट अटॅक शिप्स'ना लक्ष्य केलेले नाही. जर यापैकी कोणतेही जहाज आमच्या नाकेबंदीच्या जवळ आले, तर ते तात्काळ नष्ट केले जाईल. ही एक जलद आणि क्रूर कारवाई असेल, असं ते म्हणाले आहेत. इराणनेही प्रत्युत्तर देण्याची धमकी दिली आहे. तेहरानचे म्हणणे आहे की, जर त्यांची जहाजे रोखली गेली, तर ते शेजारील आखाती बंदरांना लक्ष्य करेल. ट्रम्प यांच्या मते, ही नाकेबंदी इराणची तेल विक्री रोखण्याच्या उद्देशाने आहे. .अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, या काळात इराणी बंदरे आणि किनारपट्टीच्या भागात प्रवेश करणाऱ्या सर्व देशांच्या जहाजांना रोखले जाईल. तथापि, सेंटकॉमने स्पष्ट केले की इतर देशांच्या जहाजांना रोखले जाणार नाही. अमेरिकेने इराणच्या नौदलाचे मोठे नुकसान केल्याचा दावा केला आहे, परंतु धोका अजूनही पूर्णपणे टळलेला नाही. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सकडे लहान, वेगवान लढाऊ जहाजांचा एक स्वतंत्र ताफा आहे. जो विशेषतः आखात आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या पाण्यातील कारवायांसाठी तयार करण्यात आला आहे..Hormuz Blockade: ट्रम्प यांचा यू-टर्न; जगाचं टेंन्शन वाढलं, आता अमेरिकेची 'होर्मुझ'वर आजपासून नाकेबंदी.ही लहान जहाजे जलद हल्ले करणे, क्षेपणास्त्रे डागणे, सुरुंग पेरणे आणि व्यापारी जहाजांना त्रास देणे यांसारखी कामे करण्यास सक्षम आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात अरुंद ठिकाणी अंदाजे २० मैल रुंद आहे, ज्यामुळे या लहान जहाजांना सामरिक फायदा मिळतो. तज्ञांच्या मते, ही जहाजे सहजपणे छद्मावरणात लपवली जातात आणि त्यांना नष्ट करणे कठीण असते..१९८८ च्या टँकर युद्धानंतर इराणने ही रणनीती अवलंबली, जेव्हा अमेरिकेने एकाच दिवसाच्या लढाईत त्यांची सर्वात मोठी जहाजे नष्ट केली. यानंतर, इराणने लहान आणि वेगवान जहाजांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. ब्रिटन आणि फ्रान्ससारख्या अनेक नाटो सदस्य राष्ट्रांनी हे स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिका-इराण संघर्षात नाकेबंदीत सहभागी होणार नाहीत. .Strait of Hormuz: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? पाकिस्तानमधील बैठक का फिस्कटली? इराणने सांगून टाकलं.या देशांनी म्हटले आहे की, संघर्ष वाढवण्याऐवजी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित आहे, कारण जगातील सुमारे २०% तेल याच सामुद्रधुनीतून जाते. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली आहे. २८ फेब्रुवारीपूर्वी, दररोज सुमारे १२५ जहाजे या सामुद्रधुनीतून जात असत, पण आता ही संख्या कमी होऊन केवळ काही जहाजेच उरली आहेत.