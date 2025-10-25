US Immigration Rule: अमेरिकेचा अजून एक मोठा धक्का! परदेशी लोकांसाठी प्रवेश आणि निर्गमन नियम बदलले, आता प्रवेशासाठी 'ही' गोष्ट आवश्यक

अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक बिगर-अमेरिकन नागरिकाचे आता छायाचित्रण केले जाईल. हे पाऊल डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणाचा एक भाग आहे. ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे आणि बेकायदेशीर स्थलांतराला आळा घालणे आहे. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीने शुक्रवारी फेडरल रजिस्टरमध्ये हा प्रस्ताव प्रसिद्ध केला..नवीन धोरणानुसार, अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक गैर-नागरिकाचा फोटो काढला जाईल. यामध्ये ग्रीन कार्ड धारक, व्हिसावर असलेले परदेशी आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा समावेश असेल. बनावट प्रवास कागदपत्रे आणि दहशतवादी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे सीबीपीचे म्हणणे आहे. .US Accident: अमेरिकेत भारतीय ट्रक चालकाची अनेक गाड्यांना धडक, घटनेत ३ जणांचा मृत्यू, भयंकर अपघाताचा व्हिडिओ समोर.एजन्सीच्या मते, एखादी व्यक्ती व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही तिथे राहत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रवाशांची बायोमेट्रिक माहिती प्रवेश आणि बाहेर पडताना जुळवली जाईल. सीबीपीने म्हटले आहे की, चेहऱ्याची ओळख पटवण्याची तंत्रज्ञान आता पूर्वीपेक्षा अधिक अचूक आणि जलद आहे. ज्यामुळे ही प्रणाली प्रभावीपणे अंमलात आणता येते. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, एजन्सी प्रवाशांची एक फोटो गॅलरी तयार करेल..ज्यामध्ये पासपोर्ट, प्रवास कागदपत्रे किंवा सीमेवर घेतलेले फोटो समाविष्ट असतील. ओळखीची पुष्टी करण्यासाठी रिअल टाइममध्ये घेतलेल्या नवीन फोटोंशी त्यांची तुलना केली जाईल. ही नवीन प्रणाली २६ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होईल. यानंतर, सीमा अधिकारी देश सोडताना कोणत्याही परदेशी नागरिकाचा फोटो काढू शकतील. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त बायोमेट्रिक डेटा गोळा करू शकतील. .आतापर्यंत, हा नियम १४ वर्षांखालील मुलांना आणि ७९ वर्षांवरील लोकांना लागू नव्हता, परंतु आता या सूट दिलेल्या गटांचा देखील समावेश केला जाईल. यूएस ट्रान्सपोर्टेशन सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन (TSA) काही विमानतळांवर आधीच चेहरा ओळखण्याची तंत्रज्ञान वापरते. CBP आधीच बोटांचे ठसे आणि छायाचित्रे घेते, परंतु आता तुम्ही देश सोडताना प्रत्येक वेळी ही प्रक्रिया अनिवार्य असेल..Mehul Choksi: मेहुल चोक्सीला भारतात आणणार! मुंबईतील 'या' तुरूंगात होणार रवानगी, कशी असणार सुविधा?.ट्रम्प प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, या प्रणालीमुळे व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही वास्तव्य करणाऱ्या, खोट्या ओळखी वापरणाऱ्या आणि इमिग्रेशन नियमांना टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना ओळखणे सोपे होईल. सुरक्षित एक्झिट लेन नसलेल्या बंदरांवर ही प्रणाली लागू करणे आव्हानात्मक असेल, असे सीबीपीने मान्य केले. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ते शक्य झाले आहे. ही प्रणाली पुढील तीन ते पाच वर्षांत देशभर पूर्णपणे लागू केली जाईल. या प्रस्तावावर सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया २७ ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.