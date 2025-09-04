ग्लोबल

हे चुकीचं आहे! ट्रम्प यांना कोर्टाचा दणका, प्रशासनाचा निर्णय बदलला; खोटं कारण दिल्यानं फटकारलं

American Court Slams to Trump : हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीला देण्यात येणाऱ्या २.६ अब्ज डॉलर्सच्या संशोधन निधीत कपात करण्यात आली होती. या प्रकरणी ट्रम्प यांना फटकारत न्यायालयाने निधी देण्याचे आदेश दिलेत.
अमेरिकेतील एका न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला आहे. हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीला देण्यात येणाऱ्या २.६ अब्ज डॉलर्सच्या संशोधन निधीत कपात करण्यात आली होती. याविरोधात हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीने न्यायालयात धाव घेतलेली. न्यायालयाने हॉर्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या बाजूने निकाल देत निधीत कपात करणं चूक होती असं स्पष्ट केलं. हॉर्वर्डने सरकारच्या काही मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला यामुळे निधीत कपात करणं चुकीचं आहे असं न्यायालयाने म्हटलं.

