अमेरिकेतील सरकारी आणि गुप्तचर यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. एफबीआय (FBI) आणि कृषी विभागानंतर आता अमेरिकेची प्रमुख गुप्तचर संस्था असलेल्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA) च्या एका प्रणालीमध्ये हॅकर्सनी घुसखोरी केली आहे. भारताच्या 'रॉ' (RAW) या गुप्तचर संस्थेच्या समकक्ष मानल्या जाणाऱ्या CIA वरील या हल्ल्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेचा फटका ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजन्स (ODNI) या विभागालाही बसला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, CIA च्या ज्या प्रणालीमध्ये घुसखोरी झाली, तिचा वापर सोशल मीडिया पोस्ट, उपग्रह प्रतिमा आणि इंटरनेटवर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहिती गोळा करण्यासाठी केला जात होता. जगभरातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, संभाव्य धोके ओळखणे आणि गुप्तचर संस्थांना विश्लेषणासाठी माहिती पुरवणे, हे या प्रणालीचे प्रमुख काम होते..Video : अमेरिका पाकिस्तानला मदत का करते? माजी CIA एजंटकडून स्वत:च्याच सरकारची पोलखोल; देशाला हादरवणारी माहिती समोर... .संवेदनशील माहिती धोक्यात आली का?या प्रणालीमध्ये प्रामुख्याने खुल्या स्रोतांवरील (Open Sources) माहिती उपलब्ध होती. त्यामुळे ती वर्गीकृत (Classified) माहितीची प्रणाली नव्हती. मात्र, सार्वजनिक माहितीचे वेगवेगळे तुकडे एकत्र केल्यास महत्त्वाचे गुप्तचर संकेत समोर येऊ शकतात. त्यामुळे ही माहिती हॅकर्सच्या हाती लागल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. .दरम्यान, या हल्ल्यामागे कोणाचा हात आहे, हॅकर्सनी किती काळ प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळवला होता आणि नेमकी कोणती माहिती चोरली गेली, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. ODNI च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेमुळे अत्यंत महत्त्वाच्या क्षमता किंवा वर्गीकृत प्रणालींच्या कामकाजावर परिणाम झालेला नाही..Venezuela News: व्हेनेझुएलामध्ये छुपी मोहीम सुरु; अमली पदार्थ तस्करांविरुद्ध CIA ला दिला आदेश, सरकारच्या निष्क्रियतेवर अमेरिकेचा आरोप.एफबीआयच्या डेटाबेसलाही बसला फटकाCIA वरील हल्ल्यापूर्वी FBI च्या नॅशनल क्राईम इन्फॉर्मेशन सेंटरमध्ये (NCIC) सुरक्षा उल्लंघनाची घटना समोर आली होती. या डेटाबेसमध्ये वॉन्टेड गुन्हेगार, बेपत्ता व्यक्ती आणि चोरीला गेलेल्या मालमत्तेची माहिती असते. याप्रकरणी FBI तपास करत आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या घटनेवर नाराजी व्यक्त केली. 'फॉक्स न्यूज'शी बोलताना त्यांनी, "ही चांगली गोष्ट नाही. मला हे अजिबात आवडलेले नाही," अशी प्रतिक्रिया दिली..कृषी विभागाची ॲप्सही बंददरम्यान, अमेरिकेच्या कृषी विभागालाही सायबर सुरक्षेशी संबंधित समस्येला सामोरे जावे लागले. गेल्या सोमवारी सुरक्षा त्रुटी आढळल्यानंतर विभागाने अनेक अंतर्गत ॲप्लिकेशन्स तात्पुरती बंद केली. दुसरीकडे, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या (NSA) वर्गीकृत नेटवर्कमध्येही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, या अडचणी सायबर हल्ल्यामुळे झालेल्या नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या सरकारी यंत्रणांच्या सायबर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.