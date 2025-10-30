ग्लोबल

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आणखी एक मोठा निर्णय; भारतीयांच्या नोकऱ्या धोक्यात, आजपासूनच नियम लागू

New rule eliminates the previous 540-day grace period for EAD renewals, forcing non-citizens to stop working immediately if the permit is not approved before expiry: या नवीन नियमांमुळे भारतीय लोकांच्या रोजगारावर गंडांतर येणार आहे.
संतोष कानडे
America Decision: अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो भारतीय व्यवसायिक आणि त्यांच्या आश्रितांना काम बंद करावं लागेल. गृह सुरक्षा विभागाने रोजगार प्राधिकरण दस्तऐवज नूतनीकरणाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.

