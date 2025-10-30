Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आणखी एक मोठा निर्णय; भारतीयांच्या नोकऱ्या धोक्यात, आजपासूनच नियम लागू

America Decision: अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो भारतीय व्यवसायिक आणि त्यांच्या आश्रितांना काम बंद करावं लागेल. गृह सुरक्षा विभागाने रोजगार प्राधिकरण दस्तऐवज नूतनीकरणाच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. .हा नियम गुरुवार, दि. ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. नवीन नियमानुसार, EAD च्या Automatic Extensionची सुविधा संपुष्टात आणली आहे. यापूर्वी, नूतनीकरण अर्ज प्रलंबित असतानाही कर्मचारी ५४० दिवसांपर्यंत (सुमारे दीड वर्ष) त्यांची नोकरी सुरू ठेवू शकत होते..MSRTC: ‘लालपरी’ला यंदा प्रवाशांकडून ‘भाऊबीज’! दिवाळी सुटीत अवघ्या अकरा दिवसांत कमावले पावणेबारा कोटी.परंतु आता जर एखाद्या व्यक्तीच्या EAD ची मुदत संपण्यापूर्वी नूतनीकरण अर्ज मंजूर झाला नाही, तर त्याला ताबडतोब काम करणे थांबवावे लागणार आहे. EAD चा स्वयंचलित विस्तार रद्द केल्यामुळे, अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकांची आता अधिक वेळा तपासणी केली जाईल..Pune Land Dispute : धर्मादाय आयुक्तांकडून पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश, बिल्डरच्या २३० कोटींबाबत महत्त्वाचा निर्णय.भारतीयांच्या रोजगाराला धोकाया निर्णयाचा परिणाम अनेक भारतीयांना भोगावे लागतली. प्रामुख्याने OPT (Optional Practical Training) विद्यार्थी, H-4 व्हिसाधारक (H-1B धारकांचे जोडीदार) आणि ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केलेले व्यावसायिक यांना संकटाला सामोरे जावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.