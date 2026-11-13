H-1B Visa Extension : अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हजारो H-1B व्हिसाधारकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; भारतीयांवर थेट परिणाम

अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हजारो H-1B व्हिसाधारकांसह अन्य परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) वर्क व्हिसाची मुदत वाढवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक कडक छाननी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे व्हिसा एक्स्टेंशनसाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात. विशेष म्हणजे, यापुढे पूर्वी व्हिसा मंजूर झाला असला तरी त्याच मंजुरीच्या आधारे मुदतवाढ मिळण्याची हमी राहणार नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .DHS च्या अंदाजानुसार, या प्रस्तावित बदलांचा दरवर्षी सुमारे 2,08,429 अर्जांवर परिणाम होऊ शकतो. यामध्ये H-1B, L-1, O-1, TN आणि E या व्हिसा श्रेणींचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यावर 13 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत नागरिक आणि संबंधित भागधारकांना सूचना मांडता येणार आहेत. मात्र, हा अद्याप प्रस्ताव असून अंतिम नियम लागू झालेला नाही..PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या महिला पत्रकाराचा व्हिसा अचानक रद्द, भारतात येण्यापासून रोखल्याचं म्हणत थेट गृहमंत्रालयावर आरोप.पूर्वीच्या मंजुरीचा आधार संपणार?सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा नियोक्ता, नोकरीचे पद आणि कामाच्या अटी पूर्वीप्रमाणेच असतील, तर USCIS अधिकारी व्हिसा मुदतवाढीचा अर्ज तपासताना आधीच्या मंजुरीला महत्त्व देतात. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार ही सवलत काढून टाकण्याचा DHS चा विचार आहे..यासाठी 8 CFR 214.1(c)(5) हा नियम हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लागू झाल्यास USCIS अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अर्जाची नव्याने तपासणी करता येईल. पूर्वी मंजूर झालेल्या अर्जातील मुद्द्यांचाही पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आधी व्हिसा मंजूर झाला असला तरी पुढील मुदतवाढीसाठी पुन्हा पात्रता सिद्ध करावी लागू शकते. .H-1B कर्मचाऱ्यांना अधिक कागदपत्रांची गरजया बदलांचा सर्वाधिक परिणाम H-1B व्हिसाधारकांवर होण्याची शक्यता आहे. DHS च्या आकडेवारीनुसार, फॉर्म I-129 च्या एकूण अर्जांपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक अर्ज H-1B व्हिसाशी संबंधित आहेत. .नव्या प्रस्तावामुळे USCIS कडून 'रिक्वेस्ट फॉर एव्हिडन्स' (RFE) म्हणजेच अतिरिक्त पुरावे मागवण्याच्या नोटिसा वाढू शकतात. नियोक्त्यांना कर्मचाऱ्याचे पद 'स्पेशालिटी ऑक्युपेशन'च्या निकषांत बसते, हे सिद्ध करण्यासाठी अधिक कागदपत्रे द्यावी लागू शकतात..DHS च्या अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे 6,044 अतिरिक्त RFE जारी होऊ शकतात. परिणामी, अर्ज प्रक्रिया लांबण्याची आणि नियोक्त्यांवरील प्रशासकीय खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यास अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा एक्स्टेंशनची प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.