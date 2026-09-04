US Diesel Price: अमेरिकेला महागाईच्या झळा! 'डिझेल'च्या दरांमध्ये ऐतिहासिक वाढ; दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महागल्या

US diesel prices record: भारतात एकीकडे महागाईचा भडका उडालेला असतानाच दुसरीकडे अमेरिकेलाही महागाईच्या तीव्र झळा बसू लागल्या आहेत. अमेरिकेत डिझेलच्या दराने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. डिझेलच्या किंमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या वापरातील वस्तूंचे भावही गगनाला भिडले आहेत. .सध्या अमेरिकेत डिझेलचा दर प्रति गॅलन तब्बल ५.८५ डॉलर्सवर पोहोचला आहे. यामुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने किराणा सामानासह दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ नोंदवली जात आहे. 'असोसिएटेड प्रेस'च्या अहवालानुसार, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव व युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेत डिझेलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन सुमारे ३.७६ डॉलर्स होती..Jintur News : जिंतूर तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; माजी आमदार विजय भांबळे.युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर हा दर थेट ५.८५ डॉलर्स प्रति गॅलनवर पोहोचला आहे. याच काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा भावही प्रति बॅरल ७० डॉलर्सवरून ९५ डॉलर्सच्या पार गेला आहे. या भू-राजकीय संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, कच्च्या तेलाचे भाव कडाडल्याने अमेरिकेत डिझेलचे दर विक्रमी पातळीवर गेले आहेत..Vaibhav Sooryavanshi साठी BCCI चा मास्टरप्लान! सचिवांचा खुलासा, 'तो केवळ एका सीझनचा स्टार राहू नये...'.डिझेल महागल्याचा थेट फटका केवळ दळणवळणालाच बसलेला नाही, तर संपूर्ण बाजारपेठेत महागाईची लाट आली आहे. डिझेलचा वापर प्रामुख्याने मालवाहू ट्रक, मालगाड्या, जहाजे आणि शेतीमधील अवजड यंत्रांसाठी केला जातो; त्यामुळे मालवाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.