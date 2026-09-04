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US Diesel Price: अमेरिकेला महागाईच्या झळा! 'डिझेल'च्या दरांमध्ये ऐतिहासिक वाढ; दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महागल्या

US diesel prices hit a record $5.85 per gallon as Brent crude surpasses $95 per barrel: 'असोसिएटेड प्रेस'च्या अहवालानुसार, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव व युद्ध सुरू होण्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेत डिझेलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन सुमारे ३.७६ डॉलर्स होती.
US diesel prices

US diesel prices

esakal

संतोष कानडे
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US diesel prices record: भारतात एकीकडे महागाईचा भडका उडालेला असतानाच दुसरीकडे अमेरिकेलाही महागाईच्या तीव्र झळा बसू लागल्या आहेत. अमेरिकेत डिझेलच्या दराने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. डिझेलच्या किंमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या वापरातील वस्तूंचे भावही गगनाला भिडले आहेत.

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