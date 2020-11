US Election - ट्रम्प म्हणतात निवडणुकीत चोरी तर बायडेन यांना जिंकण्याचा विश्वास; पण निकाल कधी?

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या (US Election) निवडणुकीचा निकाल दोन दिवस झाले तरी लागलेला नाही. अद्याप 5 राज्यांचा निकाल लागायचा आहे. दरम्यान, जो बायडेन (Joe Biden) हे विजयापासून 6 पावलं दूर आहेत. त्यांनी आतापर्यंत झालेल्या मतमोजणीमध्ये विक्रमी मते मिळवली आहेत. बायडेन यांना 264 इलेक्टोरल मते मिळाली असून ट्रम्पना (Donald Trump) 214 मते मिळाली आहेत. सत्ता हातातून जात असल्याचं दिसताच ट्रम्प यांनी न्यायालय गाठलं असून मतमोजणीत गैरव्यवहार झाल्याचं म्हटलं आहे. ट्रम्प यांचं हे म्हणणं याआधी निवडणूक निरीक्षकांनी फेटाळून लावलं आहे. त्यामुळे न्यायालयात आता काय होणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

अमेरिकेतील एकूण राज्यांपैकी निकाल समोर येणं बाकी असलेल्या राज्यांमध्ये पेन्सिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा आणि विस्कॉन्सिनचा समावेश आहे. यापैकी नेवाडा वगळता इतर राज्यांमध्ये ट्रम्प यांचा दबदबा आहे. त्यामुळे या राज्यात ट्रम्प यांनी बाजी मारली तर बायडेन यांच्याशी ते बरोबरी साधू शकतात. दुसरीकडे नेवाडा इथं बायडेन आघाडीवर असून तिथल्या निकालावरच विजयाचा मार्ग निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

We think we will win the election very easily. We think this is going to be a lot of litigation because we have so much evidence & it's going to end up, perhaps, at the highest court in the land....we can't have an election stolen like this: US President Donald Trump pic.twitter.com/giMfLlNnAw

