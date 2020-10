भारतातील हवा घाणेरडी; डिबेटमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आरोप

वॉशिंग्टन- भारत, चीन आणि रशिया हवेच्या गुणवत्तेबाबत काळजी घेत नाहीत, पण अमेरिका घेते. भारत, चीन आणि रशिया या देशांमधील हवा घाणेरडी आहे. त्यांच्यासोबत आपली तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळेच अमेरिकेने पॅरिस करारातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन यांच्यामध्ये आज दुसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट पार पडत आहे. यावेळी ट्रम्प यांनी हा आरोप केला. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यामध्ये शेवटची प्रेसिडेंशियल डिबेट झाली. यावेळी त्यांच्यामध्ये 6 मुद्द्यांवर डिबेट झाली. यावेळी ट्रम्प यांनी कोरोना लशीसंबंधी मोठं वक्तव्य केलं. कोरोनावरील प्रभावी लस या आठवड्याभरात मिळेल, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनी चांगली प्रगती करत आहे, असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. उमर खलिदची न्यायालयासमोर तक्रार; मला कोठडीतून बाहेरही पडू दिलं जात नाही दुसरीकडे ज्यो बायडेन यांनी या मुद्द्यावरुन ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. ट्रम्प यांच्याकडे कोरोनाला हाताळण्यासाठी कोणतीही योजना नव्हती किंवा आताही नाही. विषाणूमुळे लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अमेरिकेचा राष्ट्रपती होण्याचा काहीही अधिकार नाही. मी सत्तेत आलो तर मास्क बंधनकारण करेल आणि रॅपि़ड टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येतील, असं बायडेन म्हणाले आहेत. ट्रम्प यांनी यावेळी बायडेन यांची खिल्ली उडवली. कोरोना काळात मी बायडेन सारखं बेसमेंटमध्ये लपून बसलो नाही. देशाला बंद केले जाऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले आहेत. दरम्यान, 3 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका पार पडत आहे. ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यामध्ये चुरशीची लढत होणार आहे. निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या अनेक जनमत चाचण्यांमध्ये बायडेन यांना लोकांची पसंती मिळताना दिसत आहे. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमी झाली आहे. असे असले तरी अध्यक्षपदावर कोण विराजमान होतं याबाबत सर्व जगामध्ये उस्तुकता आहे.



Web Title: us election India has Filthy air said donald trump in presidential debate