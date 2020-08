अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय पंतप्रधानांचा डंका; ट्रम्प यांच्या प्रचार व्हिडिओत मोदींचा समावेश

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचार अभियानाअंतर्गत व्हिडिओच्या स्वरुपात पहिली जाहीरात जाहीर केली आहे. यात अमेरिकेतील २० लाख भारतीय-अमेरिकी मतदारांना लुभावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अहमदाबाद येथील ऐतिहासिक भाषणातील क्लिप दाखवण्यात आली आहे.

America enjoys a great relationship with India and our campaign enjoys great support from Indian Americans! pic.twitter.com/bkjh6HODev

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) August 22, 2020