भारतासाठी गूड न्यूज! अमेरिकेची रशियन तेल खरेदीच्या परवानगीला मुदतवाढ, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात राहणार

अमेरिकेनं रशियन तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या निर्बंधात सूट आणखी एक महिन्यासाठी वाढवली आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून १७ एप्रिलला नवा परवाना जारी करण्यात आलाय. यानुसार आता देशात १६ मे २०२६ पर्यंत रशियन तेलाची खरेदी करता येणार आहे. भारतासह अनेक देशांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे स्वस्तात कच्चे रशियन तेल मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशी सूट आणखी वाढवली जाणार नाही असं विधान दोन दिवसांपूर्वी केलं होतं. त्यानंतर अचानक युटर्न घेत महिन्याभरासाठी मुदतवाढ देण्यात आलीय..जागतिक ऊर्जा किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने या सवलतीच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आहेत. इराण विरोधात युद्धामुळे ऊर्जा उत्पादनांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. आता नव्या परवान्यामुळे ११ एप्रिलला संपलेल्या सवलतीत वाढ होणार आहे. या करारात एक स्पष्ट अट आहे की, इराण, क्युबा आणि उत्तर कोरियाशी संबंधीत कोणत्याही व्यवहाराला यातून सूट मिळणार नाही..Hormuz Strait Reopens : होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होताच कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी घसरण, सामान्यांना दिलासा; शेअर बाजारातही उसळी.बुधवारी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं की, आता रशियन, इराणी तेलासाठी देण्यात आलेली सूट वाढवली जाणार नाही. पण आता यात वाढ करण्यात आलीय. इराणसाठी दिलेली सूट रविवारी संपणार आहे. २० मार्चला इराणी तेलावर सूट जारी केली होती. गेल्या महिन्यात अमेरिकेनं सांगितलं होतं की, या सुटीमुळे जवळपास १४० मिलियन बॅरेल तेल जागतिक बाजारात पोहोचलं आहे..अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतालाही फायदा होणार आहे. मार्च २०२६मध्ये भारताने रशियातून कच्च्या तेलाची खरेदी ३ पट वाढवून ५.८ अब्ज डॉलर इतकी केली होती. रशियन राजदुतांनी आश्वासन दिलं होतं की, रशियाला भारताला गरजेनुसार तेल, एलपीजी आणि एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी तयार आहे. अमेरिकेनं दिलेल्या सवलतीमुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्या कोणत्याही निर्बंधाशिवाय तेल खरेदी करू शकणार आहेत. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणात राहतील.