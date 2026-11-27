अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने राबवलेल्या कठोर इमिग्रेशन कारवाईचा मोठा फटका आता अमेरिकेतील शेती व्यवसायाला बसू लागला आहे. इमिग्रेशन एजन्सी 'आयसीई' (ICE) च्या छाप्यांच्या भीतीमुळे अमेरिकेतील विशेषतः कॅलिफोर्निया परिसरातील सुमारे ३० हजार भारतीय शेतमजुरांनी शेतातील काम सोडले आहे. या मजुरांच्या टंचाईमुळे फळं आणि भाज्यांचे उत्पादन व पुरवठा विस्कळीत होऊन अमेरिकेत शेतमालाचे दर कडाडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..कॅलिफोर्निया ते कॅन्सस शेतांमध्ये छापेमारी; मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरणअमेरिकेतील सुमारे ४० टक्के भूभागावर शेती केली जाते; मात्र तेथे आधीपासूनच शेतमजुरांची कमतरता आहे. अमेरिकेत आवश्यक कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या सुमारे ७.५ लाख भारतीयांपैकी जवळपास एक लाख जण शेतीशी संबंधित कामे करतात. .Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.ट्रम्प सरकारच्या निर्देशांनंतर 'ICE'ने आता ग्रामीण भागांत आणि थेट शेतांमध्येही छापेमारी सुरू केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत हजारो शेतमजुरांना ताब्यात घेऊन नजरकैद केंद्रांमध्ये ठेवण्यात आले असून, काहींना देशाबाहेरही पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे कॅलिफोर्नियापासून कॅन्ससपर्यंत अनेक शेतांमध्ये कामगारांची मोठी टंचाई जाणवत आहे..अमेरिकेत विदेशी शेतमजुरांसाठी काय आहेत कडक नियम?अमेरिकेत परदेशी मजुरांना शेतीकामासाठी प्रामुख्याने 'H-2A' व्हिसा अंतर्गत काम करावे लागते. हा तात्पुरता किंवा हंगामी नॉन-इमिग्रंट व्हिसा असून, कोणताही परदेशी मजूर स्वतःहून या व्हिसासाठी थेट अर्ज करू शकत नाही:आधी अमेरिकेतील संबंधित शेतकरी किंवा मालकाला सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागते.मालकाचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतरच परदेशी मजूर अमेरिकन दूतावासात 'H-2A' व्हिसासाठी मुलाखत देऊन अर्ज करू शकतात.नियम अत्यंत कडक असल्याने अनेक मजुरांकडे पूर्ण कागदपत्रे नसतात, परिणामी ते सध्याच्या कारवाईत अडचणीत आले आहेत..Former CJI Bhushan Gavai Letter To President Murmu : "न्यायव्यवस्थेत एकाच समाजाला झुकते माप!" माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र; ओबीसी-वंचितांच्या प्रतिनिधित्वावरून गंभीर चिंता.मजुरांनी बदलले काम; फळ-भाज्यांच्या किमतींवर होणार परिणामअटक होण्याच्या भीतीने अनेक भारतीय मजुरांनी शेतातील काम कमी करून पेट्रोल पंप, किराणा दुकाने आणि इमारत बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांकडे मोर्चा वळवला आहे. काही मजुरांनी मेक्सिकोचा पर्याय निवडला असला, तरी तिथे अमेरिकेच्या तुलनेत मजुरी खूपच कमी असल्याने मेक्सिकोत जाणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. .शेतांमध्ये मजुरांची संख्या घटल्याने पिकांची पेरणी, देखभाल आणि कापणीवर थेट परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची आणि फळ-भाज्यांच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.