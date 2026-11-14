US Flight Chaos: अमेरिकेत एकाच वेळी सर्व विमानांची उड्डाणे थांबवली! 9/11 नंतर पहिल्यांदाच अशी घटना? नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी स्थानिक तारखेनुसार 13 नोव्हेंबर 2026 ला अमेरिकेत तांत्रिक बिघाडामुळे देशभरातील विमानसेवा ठप्प करण्यात आली. हवाई वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेतील कम्युनिकेशनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने देशभरातील विमानतळांवर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून अमेरिकेतून उड्डाण करणाऱ्या सर्व विमानांना काही काळासाठी थांबवण्यात आले. त्यामुळे हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले. .9/11 नंतर पहिल्यांदाच घडलेअमेरिकेन सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या दूरसंचार यंत्रणेत बिघाड झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. संभाव्य धोका किंवा घातपाताची शक्यता तपासल्यानंतर तसा कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर काही तासांतच विमान उड्डाणांवरील निर्बंध हटवण्यात आले आणि सेवा पुन्हा सुरू झाली. 11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशा प्रकारे देशभरातील उड्डाणे थांबवण्याची ही दुसरी घटना असल्याचे सांगण्यात येते..एअर इंडियाकडून प्रवाशांना सूचनाया गोंधळाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेवरही होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. एअर इंडियाने अमेरिकेला जाणाऱ्या आणि तिथून येणाऱ्या विमानांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला. प्रवाशांनी विमानतळाकडे निघण्यापूर्वी आपल्या विमानाची सद्यस्थिती तपासावी असे आवाहन केले आहे..बिघाड कशामुळे झाला?अमेरिकेचे परिवहन सचिव सीन डफी यांनी या घटनेमागे जुन्या तंत्रज्ञानाचा आणि यंत्रणेवरील वाढत्या डेटाच्या ताणाचा संबंध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, जुन्या टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीममधील स्विचेस आणि राऊटर्सवर मोठ्या प्रमाणात डेटा आल्याने त्यांच्याकडून विसंगत माहिती मिळू लागली. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विमानसेवा थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.