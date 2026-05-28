Donald Trump: जगातील प्रत्येक १३ पैकी एक देश अमेरिकेच्या रडारवर; ट्रम्प यांच्याकडून 'या' देशांना उद्ध्वस्त करण्याची धमकी

Pentagon's Cuba Plan:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून अत्यंत आक्रमक भूमिकेत दिसून येत आहेत. सध्या जगातील प्रत्येक १३ पैकी एक देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर आला आहे. या देशांवर एकतर गेल्या एका वर्षात अमेरिकेने लष्करी हल्ले केले आहेत किंवा त्यांच्यावर हल्ला करण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. हे नवे संकट आता आखाती देशांतील महत्त्वाचा देश मानल्या जाणाऱ्या ओमानवर ओढावले आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओमानला इशारा दिला आहे की, जर ओमानने आपली भूमिका बदलली नाही, तर त्याला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले जाईल. एकेकाळी अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र मानला जाणारा ओमान अचानक अमेरिकेच्या रडारवर येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान ओमानने अमेरिकेला साथ दिली नव्हती..होर्मुजच्या समूद्रधुनीच्या किनाऱ्यावर असूनही इराणने ओमानवर कोणताही हल्ला केला नाही. त्यातच ओमान सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना इराणसोबत व्यापार वाढवण्याचे निर्देश दिले असून, हे दोन्ही देश मिळून होर्मुजच्या संरक्षणासाठी एक विशेष प्रोटोकॉल तयार करत आहेत, ज्याअंतर्गत इराण तेथून जाणाऱ्या जहाजांवर पर्यावरण कर आकारणार आहे. इराण आणि ओमानमधील ही वाढती मैत्री अमेरिकेला खटकली आहे..ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिकेने आतापर्यंत इराण, इराक, नायजेरिया, सोमालिया, सीरिया, व्हेनेझुएला आणि येमेन या ७ देशांवर थेट लष्करी हल्ले चढवले आहेत. यामध्ये गेल्या एका वर्षात केवळ इराणवरच दोनदा मोठे हल्ले करण्यात आले आहेत.याव्यतिरिक्त कॅनडा, कोलंबिया, क्युबा, ग्रीनलँड, मेक्सिको, पनामा, पॅलेस्टाईन आणि ओमान या देशांना धडा शिकवण्याची भाषा ट्रम्प यांनी केली आहे. म्हणजेच जगातील एकूण १५ देश सध्या थेट अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहेत..'पॉलिटिको' या प्रसिद्ध मॅगझिनने दिलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकी लष्कर आता क्युबावर हवाई हल्ला करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाले असून संरक्षण मुख्यालय 'पेंटागन'ने तसा युद्ध आराखडाही तयार केला आहे. हा प्लॅन सध्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असून, त्यांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर क्युबावर कधीही बॉम्बहल्ला होऊ शकतो.