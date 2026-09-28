H-1B Visa US Rules : डोनाल्ड ट्रम्प भारतीयांना आणखी एक मोठा झटका देण्याच्या तयारीत; H-1B व्हिसा पूर्णपणे बंद होणार?

अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी H-1B व्हिसाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा प्रणालीतील गैरप्रकारांविरोधात तपास आणि अंमलबजावणी मोहीम तीव्र केली असून, पुढील ३६५ दिवसांत परदेशी कामगारांसाठीची व्हिसा प्रणाली सध्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वेगळी दिसू शकते, असा इशारा अमेरिकेच्या कामगार विभागाचे इन्स्पेक्टर जनरल अँथनी डी'एस्पोसिटो यांनी दिला आहे. .अमेरिकन युट्युबर बेनी जॉन्सन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या मुलाखतीत डी'एस्पोसिटो यांनी H-1B आणि इतर परदेशी कामगार व्हिसा कार्यक्रमातील कथित फसवणुकीवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले. बनावट किंवा केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून व्हिसा मिळवून देणे, कामगार कायद्यांचे उल्लंघन आणि इतर गैरप्रकारांची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तपासात दोष आढळल्यास फौजदारी कारवाई आणि अटकेची शक्यता असल्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत. .भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर परिणाम?H-1B कार्यक्रमातील बदलांचा भारतीय व्यावसायिकांवर विशेष परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संख्येने भारतीय व्यावसायिक H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. त्यामुळे व्हिसा नियम कडक झाल्यास नवीन अर्जदार, अमेरिकेत काम करणारे कर्मचारी तसेच व्हिसा नूतनीकरणाची प्रक्रिया असलेल्या व्यक्तींना अधिक छाननीला सामोरे जावे लागू शकते..Premium|Government Job Scam : सरकारी नोकरीच्या आमिषाला उच्चशिक्षित तरुणही बळी का पडत आहेत?.दरम्यान, अमेरिकेने H-1B संदर्भातील प्रवेश निर्बंध आणखी १२ महिन्यांसाठी वाढवले आहेत. २१ सप्टेंबर २०२६पासून लागू झालेल्या नव्या घोषणेनुसार, अमेरिकेबाहेरून काही H-1B कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशासाठी याचिकेसोबत १ लाख डॉलरचे शुल्क आवश्यक करण्यात आले आहे; राष्ट्रीय हिताच्या काही प्रकरणांना अपवादाची तरतूद आहे. हा निर्बंध २१ सप्टेंबर २०२७पर्यंत लागू राहणार आहे. .'प्रोजेक्ट फायरवॉल'मुळे तपासाला वेगअमेरिकेच्या कामगार विभागाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी 'प्रोजेक्ट फायरवॉल' सुरू केला. H-1B कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखणे, अमेरिकन कामगारांच्या वेतन आणि रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करणे तसेच नियोक्त्यांकडून नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. .या मोहिमेंतर्गत अमेरिकन कामगार उपलब्ध असतानाही त्यांना डावलणे, H-1B कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे, नोकरीच्या स्वरूपाबाबत चुकीची माहिती देणे किंवा कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या बाबींची चौकशी केली जात आहे. दोष आढळल्यास थकीत वेतन वसुली, दंड तसेच H-1B कार्यक्रमातून नियोक्त्याला काही काळासाठी वगळण्याची कारवाई होऊ शकते. .त्यामुळे H-1B कार्यक्रम पूर्णपणे बंद केला जाईल, अशी अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली तरी, आगामी काळात या व्हिसा प्रणालीवर अधिक कडक तपासणी आणि अंमलबजावणी होण्याचे संकेत स्पष्टपणे मिळत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.