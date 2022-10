Nancy Pelosi: अमेरिकन संसदेच्या अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसींच्या घरावर हल्ला; पती जखमी

By

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या संसदेतील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांच्या कॅलिफोर्निया येथील घरावर एका व्यक्तीनं हल्ला केला आहे. घरात घुसून त्यानं पॅलोसी यांच्या पतीला मारहाण केली. यामध्ये त्यांना गंभीर जखमा झाल्या असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. (US House Of Representative Speaker Nancy Pelosi Violently Assaulted In Home)

हेही वाचा: हॉट अँड ब्युटिफूल! आदितीचा ग्लॅमरस अंदाज पाहाच

पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्लेखोराला तासाभरानंतर ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आरोपीची ओळख मात्र अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही. पण त्यानं हा हल्ला का केला याचं कारण समोर आलं आहे. शुक्रवारी सकाळी जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा पॅलोसी या घरामध्ये नव्हत्या.

हेही वाचा: FireCrackers: माणुसकीला काळीमा! तोंडात फटका फुटल्यानं गायीचा जबडा उद्ध्वस्त

नॅन्सी पॅलोसी आणि त्यांचे पती पॉल पेलॉसी यांचं लग्न सन १९६३ मध्ये झालं होतं. नॅन्सी या अमेरिकेच्या राजकारणातील एक ताकदवान नेत्या मानल्या जातात. तर त्यांचे पती हे गुंतवणूक अॅडव्हाझर म्हणून काम करतात. याच वर्षी त्यांचा कार अपघातही झाला होता. दारु पिऊन गाडी चालवल्यामुळं हा अपघात झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. यामध्ये ते दोषी आढळले होते त्यामुळं त्यांना पाच दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं.

हेही वाचा: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पंचनाम्यांचं आश्वासन दिलं, पण...; अजित पवारांनी सांगितली वस्तुस्थिती

मध्यंतरी नॅन्सी पॅलोसी तैवानमध्ये दाखल झाल्यानंतर अमेरिका-चीनमध्ये वादाचा भडका उडाला होता. तैवानवर आपला हक्क सांगताना अमेरिकेच्या तैवान भेटीवर आक्षेप घेतला होता. इतकंच नव्हे तर चीनकडून नॅन्सी पेलोसी यांचं विमान पाडण्याचा धोकाही व्यक्त केला जात होता. मात्र, तरीही पॅलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती. त्यावेळी गुगल अर्थवर पॅलोसी यांचा एअर रुट सर्वाधिक सर्च केला गेला होता.