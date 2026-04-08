US Iran Ceasefire : अमेरिका- इराण युद्धाविरामामुळे भारताला दिलासा; हॉर्मूझची सामुद्रधुनी खुली होताच एलपीजी पुरवठा होणार सुरळीत

Impact of US-Iran Ceasefire on Global Oil Routes : अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या युद्धविरामानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. एका बाजूला, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, इराणनेही होर्मुझ पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही घोषणा भारतासाठीही एक आनंदाची बातमी ठरू शकते; कारण पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत इंधन संकट अधिकच गडद होत चालले होते..दिलासा कधी मिळणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे "पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेवर आधारित ज्यामध्ये त्यांनी मला आज रात्री इराणवर नियोजित असलेला विनाशकारी हल्ला थांबवण्याची विनंती केली होती आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे, तात्काळ आणि सुरक्षितपणे पुन्हा सुरू करण्यास दिलेल्या सहमती दर्शवल्याने मी इराणवरील बॉम्बहल्ले दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी स्थगित करत आहे." .एका रिपोर्टनुसार, इराणनेही या युद्धविरामाला सहमती दर्शवली आहे. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी दुजोरा दिला की, इराणने मांडलेल्या मागण्या स्वीकारल्या गेल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराणच्या सैन्याशी समन्वय साधून, या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली जाईल. .LPG टंचाई टाळण्यासाठी रेल्वेचा मोठा निर्णय! अन्न आता इंडक्शन कुकरवर शिजवणार; स्वयंपाकघरात 'फ्लेमलेस' क्रांती.भारतावर परिणाम का झाला? तणाव वाढल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली होती. परिणामी, भारताच्या इंधन पुरवठ्याला मोठा फटका बसला.भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ४० टक्के, एलएनजीच्या (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) ५० टक्क्यांहून अधिक, आणि एलपीजीच्या ९० टक्के साठ्याची वाहतूक पश्चिम आशियातून याच सामुद्रधुनीमार्गे केली जात असे..भारताला परवानगी मिळाली इराणने होर्मुझ जलमार्ग बंद केल्यानंतर, या भागातील सागरी वाहतूक सुमारे ९५ टक्क्यांनी घटली होती. पण त्यानंतर काहीच काळात, इराणने काही राष्ट्रांना 'मित्र राष्ट्रे' म्हणून घोषित केले आणि त्यांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी दिली ज्यामध्ये भारताचाही समावेश होता. इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तान या देशांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. . किती भारतीय जहाजे अडकून पडली आहेत? पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचा ध्वज लावलेल्या दोन एलपीजी (LPG) टँकर्सनी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) सुरक्षितपणे पार केला असून, ती सध्या भारतीय बंदरांच्या दिशेने प्रवास करत आहेत; तर इतर १६ मालवाहू जहाजे पर्शियन आखातातच अडकून पडली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली..सध्या पर्शियन आखातात अडकून पडलेल्या जहाजांमध्ये एका एलएनजी वाहक जहाजाचा, दोन एलपीजी टँकर्सचा, सहा कच्च्या तेलाच्या टँकर्सचा, तीन कंटेनर जहाजांचा, एका ड्रेजरचा, एका रासायनिक टँकरचा आणि दोन 'बल्क कॅरियर्स'चा समावेश आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जाण्यासाठी इराणकडून शुल्क आकारले जात असल्याच्या वृत्तांबाबत विचारणा केली असता, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली की, "अशा कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काबाबत आमच्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.".US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?.भारतीयांना दिलासा भारत आपल्या देशांतर्गत एलपीजीच्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो आणि या आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के पुरवठा पश्चिम आशियातून होतो. परिणामी, या टँकर्सच्या आगमनामुळे देशाच्या एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुढील दोन आठवड्यांसाठी खुली राहणार असल्याने, भारताच्या दिशेने येणाऱ्या जहाजांचा ओघ वाढण्याची अपेक्षा आहे. या घडामोडीमुळे भारताला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.