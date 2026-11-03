US-Iran Conflict : अमेरिकेचा इराणवर पुन्हा हल्ला, इंधन दराचा भडका उडणार? कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या

Crude Oil Rate Rise: मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने मंगळवारी इराणच्या केशम बेटावर हवाई हल्ले केल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा उसळी घेतली आहे. आशियाई बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि अमेरिकन डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रकारच्या तेलाच्या दरात ०.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली..'वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने हे हल्ले मर्यादित स्वरूपात आणि गुप्तपणे केले. अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईला पुन्हा सुरुवात झाल्याचे संकेत जाऊ नयेत, यासाठी ही मोहीम गोपनीय ठेवण्यात आली होती. इराणची सरकारी वृत्तसंस्था IRNA नेही केशम बेटावर अनेक हल्ले झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.या हल्ल्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात लगेच दिसून आला. मंगळवारी ब्रेंट क्रूडचा दर ४८ सेंट म्हणजेच ०.५ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल १०५.२५ डॉलरवर पोहोचला. तर अमेरिकन डब्ल्यूटीआय क्रूडचा दर ४७ सेंटने वाढून ९६.९३ डॉलर प्रति बॅरल झाला. विशेष म्हणजे, सोमवारी ब्रेंट क्रूडच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. हा दर ८.६६ डॉलरने घसरून १०४.७७ डॉलरवर बंद झाला होता. मात्र, नव्या हल्ल्यांमुळे तेल बाजारातील अनिश्चितता पुन्हा वाढली आहे..अमेरिकेने हा हल्ला बचावात्मक स्वरूपाचा असल्याचे सांगितले आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर इराणने हल्ले करू नयेत, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जगातील एकूण कच्च्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यापैकी जवळपास एक पंचमांश पुरवठा याच समुद्री मार्गातून होतो. मात्र, फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या संघर्षामुळे या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात घटली आहे..नेतान्याहूंचा ट्रम्प यांच्यावर दबाव, सात दिवसांत इराणवर अण्वस्त्र हल्ला! अमेरिकेतील वरिष्ठ पत्रकाराचा मोठा दावा, जगभरात खळबळ....दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत करार होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याची योजना पुढील दोन दिवसांत सुरू होऊ शकते, असेही इराणकडून सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, युद्धामुळे इंधनाच्या किमती वाढत असल्याने अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्यावर संघर्ष थांबवण्याचा दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्यास जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊन कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.