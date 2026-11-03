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US-Iran Conflict : अमेरिकेचा इराणवर पुन्हा हल्ला, इंधन दराचा भडका उडणार? कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या

Crude Oil Prices Rise : आशियाई बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि अमेरिकन डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रकारच्या तेलाच्या दरात ०.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
US-Iran Conflict

Crude Oil Prices Rise

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Crude Oil Rate Rise: मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने मंगळवारी इराणच्या केशम बेटावर हवाई हल्ले केल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी पुन्हा उसळी घेतली आहे. आशियाई बाजारात ब्रेंट क्रूड आणि अमेरिकन डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रकारच्या तेलाच्या दरात ०.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.

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