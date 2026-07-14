US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम

US Launches Third Night of Strikes on Iran : अमेरिकेने सलग तिसऱ्या रात्री इराणवर हल्ले केले, तर दुसरीकडे इराणी क्षेपणास्त्रांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये दोन संयुक्त अरब अमिरातीच्या तेलवाहू जहाजांना लक्ष्य केले आणि संपूर्ण आखातात हवाई हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, हे हल्ले सुरूच राहतील, ज्यामुळे "इराणी सैन्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल" आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांवर हल्ला करण्याची त्यांची क्षमता कमी होईल..ट्रम्प यांनी मंगळवारी दुपारी ४ वाजता होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये इराणवर पुन्हा नाकेबंदी लागू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या जलमार्गातून जाणाऱ्या जहाजांवर २०% टोल आकारण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर काही तासांतच ही लष्करी कारवाई झाली. इराणने मंगळवारी सकाळी संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनसह आखाती देशांना लक्ष्य करून हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले..संयुक्त अरब अमिरातीच्या संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी सकाळी सांगितले की, ओमानच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात, सामुद्रधुनीच्या दक्षिण मार्गावर, 'मोम्बासा' आणि 'अल बाहिया' या राष्ट्रीय तेलवाहू जहाजांना इराणच्या दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले होते. या हल्ल्यात मोम्बासा जहाजावरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, आठ जण जखमी झाले आणि जहाजावर लागलेल्या आगीमुळे दोन्ही टँकरचे 'नुकसान झाले..Premium|Iran US Conflict: पुन्हा होर्मुझ, पुन्हा युद्ध! ट्रम्पचा माथेफिरूपणा आणि युद्धाचा भडका. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ते कोणत्याही धोक्याला तोंड देण्यासाठी सर्वोच्च पातळीवर सज्ज आणि तयार राहील आणि देशाची सुरक्षा व स्थिरता धोक्यात आणण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल. एका वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या नौदलाच्या पाचव्या ताफ्याचे मुख्यालय असलेल्या बहरीनवरही पुन्हा हल्ला झाला आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मंगळवारी पहाटे क्षेपणास्त्र इशारा देणारे सायरन वाजवले..एका अहवलानुसार, १० ते १२ जुलै दरम्यान होर्मुझमधून होणारी वाहतूक पुन्हा मंदावली असून, आठवड्यागणिक निश्चित झालेल्या फेऱ्यांमध्ये सुमारे ५२% घट झाली आहे. वाहतूक "अधिक बचावात्मक मार्गांकडे" वळली आहे म्हणजेच इराणी आणि अज्ञात मार्गांचा वाढता वापर, तर ओमानचे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने अधिकृत केलेले मार्ग टाळले जात आहेत. वाढता तणाव लक्षात घेऊन म्हणून जहाज मालक आणि भाडेकरूंनी या होर्मुझमधून प्रवास करण्याचे टाळले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील युद्धाच्या जोखमीचे प्रीमियम मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. .गेल्या महिन्यात स्वाक्षरी झालेल्या अंतरिम अमेरिका-इराण करारानंतर लागू करण्यात आलेला शस्त्रसंधी या हल्ल्यांमुळे संपुष्टात आली आहे. या कराराचा उद्देश सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि ६० दिवसांच्या वाटाघाटींसाठी शत्रुत्व थांबवणे हा होता, मात्र तो अयशस्वी झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. .या प्रदेशातील वाढत्या तणावामुळे मंगळवारी ब्रेंट क्रूड २ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ८५ डॉलरवर पोहोचले, तर अमेरिकेचा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट २.३ टक्क्यांनी वाढून ८० डॉलरवर पोहोचला. संघर्षापूर्वी जगातील एक पंचमांश तेल आणि वायूची वाहतूक करणाऱ्या होर्मुझ जलमार्गातून होणाऱ्या व्यावसायिक जलवाहतुकीबाबत पुन्हा निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे हे घडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.