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Strait of Hormuz: शांतता करार झाला, पण होर्मुजमधून जहाजांची वाहतूक धोकेदायकच! आंतरराष्ट्रीय शिपिंग संघटनेने स्पष्ट केली भूमिका

Despite the US-Iran agreement: संघटनेने म्हटले आहे की, दोन्ही देशांकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये कराराच्या अंमलबजावणीचा कालावधी, सुरक्षित मार्ग आणि जहाजांच्या सुरक्षेबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही.
Strait of Hormuz Safe Passage

Strait of Hormuz Safe Passage

esakal

संतोष कानडे
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Hormuz Shipping Risk Alert: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या नव्या करारानंतरही होर्मुज सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक करणे अद्याप धोकादायकच आहे, अशी टिपण्णी जगातील सर्वात मोठी शिपिंग संघटना बीआयएमसीओने (Baltic and International Maritime Council) दिला आहे.

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