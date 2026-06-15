Strait of Hormuz: शांतता करार झाला, पण होर्मुजमधून जहाजांची वाहतूक धोकेदायकच! आंतरराष्ट्रीय शिपिंग संघटनेने स्पष्ट केली भूमिका

Hormuz Shipping Risk Alert: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या नव्या करारानंतरही होर्मुज सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक करणे अद्याप धोकादायकच आहे, अशी टिपण्णी जगातील सर्वात मोठी शिपिंग संघटना बीआयएमसीओने (Baltic and International Maritime Council) दिला आहे. .संघटनेने म्हटले आहे की, दोन्ही देशांकडून करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये कराराच्या अंमलबजावणीचा कालावधी, सुरक्षित मार्ग आणि जहाजांच्या सुरक्षेबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे जाहजांच्या वाहतुकीबाबत काहीही ठोस हाती लागलेले नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारचे आश्वासने देण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात सुरक्षा परिस्थिती सुधारलेली नव्हती..डेटा सेंटर क्षेत्राला मोठी ताकद! नागपुरातील तरुणांनी विकसित केला स्वदेशी सर्व्हर; 'नाथू-ला’मुळे तंत्रज्ञानात नवा अध्याय.अमेरिका-इराण कराराच्या मसुद्यानुसार इराणच्या तेल निर्यातीवरील काही निर्बंधांना तात्पुरती सूट दिली जाणार आहे. तसेच अमेरिकेकडून गोठवण्यात आलेल्या सुमारे २५ अब्ज डॉलर्सच्या इराणी मालमत्ताही मुक्त करण्याबाबत सहमती झाल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडींमुळे होर्मुज मार्गावरील LNG वाहतूक पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Water Scarcity : जळगाव जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट होतेय गडद; १३ गावांसाठी २० टँकर, सिंचन प्रकल्पांत ३४ टक्केच साठा.याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावरही दिसून आला. युरोप आणि आशियातील गॅस पुरवठ्याबाबतची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडच्या दरात सुरुवातीच्या व्यवहारात ४ टक्क्यांहून अधिक घट नोंदवली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.