शांतता कराराची घोषणा पण ट्रम्पसमोर इराणच्या ३ मोठ्या अटी, अमेरिका-इराण डीलमध्ये १४ मुद्दे महत्त्वाचे

US Iran Peace Deal: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाच्या करारावर रविवारी सह्या होणार असल्याची घोषणा केलीय. त्यांनी दावा केला की, "या कराराअंतर्गत होर्मुझ सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी उघडण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे." गेल्या चार महिन्यांपासून दोन्ही देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात चिंतेचं वातावरण होतं. आता शांतता करारामुळे उर्जा संकट कमी होण्याची शक्यता आहे. Trump-Iran Agreement May Ease Global Energy Crisis.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत शांतता कराराची माहिती दिली. तसंच माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात झालेल्या करारावर टीकाही केली. ट्रम्प यांनी म्हटलं की, माझ्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या कराराच्या विरुद्ध नव्या चर्चेतून तयार झालेला करार इराणला अण्वस्त्र तयार करण्यापासून रोखणारा आहे. इराणच्या न्यूज एजन्सीने दावा केला की, दोन्ही देशातला करार हा काही अटींवर आधारीत आहे..US-Iran Deal : जगासाठी दिलासा! अमेरिका-इराण तणाव १०७ दिवसांनी संपला, 'होर्मुझ' पुन्हा खुली होणार, ट्रम्प यांची शांती कराराची घोषणा.अमेरिका इराण यांच्यातल्या करारातील १४ अटीइराणच्या तेल, पेट्रोकेमिकल्स् आणि त्याच्या निर्यातीवर लादलेले निर्बंध हटवणेइराणला त्यांच्या आर्थिक संसाधनांचा वापर करण्याची परवानगी मिळावी.६० दिवसांच्या चर्चेवेळी इराणचे गोठवलेले २४ अब्ज डॉलर परत देणे, यापैकी १२ अब्ज डॉलर चर्चा सुरू होताच दिले जावेत.अमेरिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इराणच्या पुननिर्मितीसाठी ३०० अब्ज डॉलरच्या योजनांचा प्रस्ताव द्यावा.लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर युद्ध तातडीने आणि कायमचं बंद व्हावं.अमेरिकेनं इराणच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करायचा नाही, इराणच्या स्वायत्ततेचा आदर करावा.अमेरिकेकडून लादण्यात आलेली नाकेबंदी ३० दिवसांच्या आत पूर्णपणे हटवण्यात यावी.अमेरिकेकडून लष्करी बळ इराणच्या भागांमधून हटवण्यात यावं.होर्मुझ सामुद्रधुनीला इराणच्या व्यवस्थेअंतर्गत ३० दिवसात पुन्हा उघडण्यात यावं.अण्वस्त्र मुद्दे आणि निर्बंध पूर्ण हटवल्यानंतर करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ६० दिवसांच्या चर्चेचा कालावधी सुरू होईल.अण्वस्त्र न बनवण्याचं त्यांचं आश्वासन पुन्हा देईल.चर्चा सुरू असताना अमेरिकेकडून लष्कराचे बळ न वाढवण्याचा आणि नवे निर्बंध न लावण्यावर सहमती.कोणत्याही अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाने मंजुरी दिली जावी.इराणचे मिसाइल प्रोग्रॅम आणि रेजिस्टन्स ग्रुपला समर्थन या कराराचा भाग नाही..इराणच्या ३ अटीयुद्धबंदीची चर्चा तोपर्यंत सुरू होणार नाही जोपर्यंत १२ अब्ज डॉलर इराणला जारी केले जात नाहीत. तेलावरील निर्बंध हटवल्याशिवाय आणि नाकेबंदी संपुष्टात आल्याशिवाय अमेरिका इराण यांच्यात शांततेसाठी चर्चा सुरू होणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.