US Iran Peace Talks : अमेरिका-इराणची २१ तासांची शांती चर्चा निष्फळ; होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव कायम

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण मधील २१ तास सुरु असलेली शांती चर्चा निष्फळ ठरली आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये कोणताही करार होऊ शकला नाही. ही चर्चा कोणत्याही निष्कर्षाविना संपुष्टात आल्या संपली रविवारी इस्लामाबादमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी सांगितले की, विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली, तरी या वाटाघाटी कोणत्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. कोणताही करार न करता आपण अमेरिकेला परत जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.पण यापूर्वीच व्हाईट हाऊस आणि इराण या दोघांनीही असे संकेत दिले होते की, काही मतभेद असूनही, दोन्ही देशांमधील संवाद मात्र सुरूच आहे. .अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन शिष्टमंडळ आणि संसदेचे सभापती मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्या नेतृत्वाखालील इराणी शिष्टमंडळ यांनी शनिवारी पाकिस्तानसोबत चर्चा केली. शस्त्रसंधी (ceasefire) कसी वाढवता येईल, या मुद्द्यावर ही चर्चा केंद्रित होती. लेबनॉनमध्ये इस्रायलकडून होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे, सध्या लागू असलेला हा दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी धोक्यात आली आहे..होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या (Strait of Hormuz) मुद्द्यावर अमेरिका आणि इराण यांच्यात अजूनही मतभेद कायम आहेत. दरम्यान, सूत्रांचा हवाला देत 'अल जझीरा'ने असे वृत्त दिले आहे की, पाकिस्तानने होर्मुझ सामुद्रधुनीसंदर्भात एक प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामध्ये या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांचे नियमन करण्याची सूचना करण्यात आली असून, संयुक्त गस्त घालण्याची तरतूदही त्यात समाविष्ट आहे.