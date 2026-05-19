ग्लोबल

US Iran Tensions : दिलासादायक! अमेरिका इराणवर हल्ला करणार नाही, आखाती देशांच्या विनंतीवरून ट्रम्प यांचा निर्णय; युद्ध थांबण्याची शक्यता

Middle East Conflict अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरचे नियोजित हल्ले तात्पुरते रद्द केले. कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्या विनंतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
Diplomatic developments unfold as the US pauses military action against Iran while tensions persist across Israel, Lebanon, and Gaza.

Diplomatic developments unfold as the US pauses military action against Iran while tensions persist across Israel, Lebanon, and Gaza.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य तणाव कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर नियोजित हल्ले तूर्तास रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या विनंतीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
War
Iran