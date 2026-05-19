US Iran Tensions : दिलासादायक! अमेरिका इराणवर हल्ला करणार नाही, आखाती देशांच्या विनंतीवरून ट्रम्प यांचा निर्णय; युद्ध थांबण्याची शक्यता

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य तणाव कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर नियोजित हल्ले तूर्तास रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या विनंतीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले..ट्रम्प यांनी यासोबत इराणसोबत "गंभीर स्वरूपाच्या चर्चा" सुरू असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनी स्पष्ट केले की, "चर्चा म्हणजे शरणागती नव्हे." तेहरान आपला स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय हक्क अबाधित ठेवूनच या प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..Premium|US-Iran Conflict Impact 2026 : अमेरिका-इराण संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला तडाखा; इंधनाचे दर आणि पुरवठा साखळी धोक्यात.इस्रायल-लेबनॉन संघर्ष कायमदुसरीकडे, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील संघर्ष मात्र सुरूच आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधीला मुदतवाढ मिळाली असतानाही सोमवारी इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांत किमान सात जणांचा मृत्यू झाला. लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार, २ मार्चपासून झालेल्या हल्ल्यांत एकूण ३,०२० लोक मारले गेले असून, ९,२७३ जण जखमी झाले आहेत..गाझा मदत ताफ्यावर इस्रायलचा हल्लागाझासाठी मानवतावादी मदत घेऊन जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या ताफ्यावर (Flotilla) इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात कारवाई केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इस्रायली सैन्याने सुमारे ४७ जहाजे जप्त केली असून, शेकडो कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.या कारवाईला अनेक देश आणि मानवाधिकार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात मदत जहाजांना अडवणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे..सध्याची स्थितीमध्यपूर्वेतील एकूणच वातावरण अजूनही तणावपूर्ण आहे. इराण-अमेरिका चर्चेची प्रगती, इस्रायल-लेबनॉन सीमेवरील संघर्ष आणि गाझा मदत मोहिमेवरील वाद या सर्व घटनांनी प्रदेशाला अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर ठेवले आहे. तेलाच्या बाजारपेठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.