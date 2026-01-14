US President Donald Trump announces a 25% tariff on countries trading with Iran, raising global concerns over trade and sanctions impact.

US President Donald Trump announces a 25% tariff on countries trading with Iran, raising global concerns over trade and sanctions impact.

US Iran Trade Tariff : इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अमेरिका लादणार २५ % टॅरिफ, भारतावर काय होणार परिणाम ?

Trump Trade policy : अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे.भारताचा इराणसोबतचा व्यापार मुख्यतः मानवतावादी (अन्न व औषधे) क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र यावर भारतावर किती परिणाम होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे कारण ट्रम्प सरकारने भारतावर ५० टॅरिफ लादले आहे. मात्र निर्यातदारांच्या संघटनेने याबाबत माहिती दिली आहे.

