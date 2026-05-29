US-Iran Ceasefire Deal: 'होर्मुज'मध्ये शांतता आणि इराणसाठी 300 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; अमेरिका-इराणमध्ये शांतता कराराचा नवीन मसुदा

Iran-America War: इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्ष आता कुठल्याही टप्प्यावर संपू शकतो. शांतता चर्चेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नवीन मसुदा तयार केली असून त्यावर गांभिर्याने चर्चा सुरु आहे. लवकरच दोन्ही देशांमधील तणावाची परिस्थिती निवळेल, अशी शक्यता आहे. .दोन्ही देशांमध्ये एका संभाव्य आणि व्यापक करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत, ज्यामध्ये सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुज समुद्रधुनीतील' मुक्त नौकानयन आणि इराणसाठी तब्बल ३०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणूक पॅकेजचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे..'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने दिलेल्या अहवालानुसार, शांतता चर्चेत सामील असलेले वरिष्ठ अधिकारी एका नवीन कराराच्या मसुद्यावर अत्यंत गंभीरपणे चर्चा करत असून, दोन्ही बाजू यावर सहमती होण्याच्या अगदी जवळ पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. असे असले तरी, काही प्रमुख अटींवर अजूनही मतभेद कायम आहेत..हा प्रस्तावित मसुदा करार इराणचा अणू कार्यक्रम, अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध, प्रादेशिक सुरक्षा आणि दोन्ही देशांमधील दशकांपासूनचे वैर अधिकृतपणे संपवण्यासाठी एका फ्रेमवर्कप्रमाणे काम करेल. या संपूर्ण करारात सध्या ज्या मुद्द्याची सर्वाधिक चर्चा होत आहे, तो म्हणजे इराणसाठी प्रस्तावित असलेले अब्जावधी डॉलरचे पुनर्निर्माण आणि गुंतवणूक पॅकेज. हा अंतिम करार यशस्वी झाल्यास या मोठ्या आर्थिक पॅकेजमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला एक संपूर्णपणे नवीन आणि मजबूत आकार मिळू शकतो.