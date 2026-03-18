US Israel Iran War : इराणकडून सुरक्षा प्रमुखाच्या मृत्यूची कबुली, अमेरिकेचा होर्मुझजवळील क्षेपणास्त्र तळावर सर्वात शक्तिशाली बॉम्बने हल्ला

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाला आता अठरा दिवस उलटले आहेत आज बुधवार, १८ मार्चपर्यंतची ही स्थिती आहे. तरीही शांततेची कोणतीही आशा अद्याप दिसत नाही. मध्य पूर्व सध्या युद्धाच्या आगीत होरपळून निघत आहे. इराणचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी हे इस्रायली हल्ल्यात मारले गेल्याच्या वृत्ताला इराण सरकारने दुजोरा दिला आहे. दरम्यान अमेरिकन लष्कराने 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'जवळ असलेल्या इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले चढवले असून, त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सर्वात शक्तिशाली बॉम्बचा वापर केला आहे..इराणच्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'ने मंगळवारी आपले प्रमुख अली लारीजानी यांच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. यापूर्वी, इस्रायलने दावा केला होता की, त्यांनी एका हवाई हल्ल्यात इराणच्या सुरक्षा प्रमुखाला ठार केले आहे. या परिषदेने आता आणखी एक माहिती उघड केली आहे की, अली लारीजानी यांच्यासोबतच त्यांचा मुलगा आणि त्यांचे अंगरक्षकही या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. .तर दुसरीकडे अमेरिकेने हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इराणच्या किनारपट्टीवर वसलेले अत्यंत अभेद्य आणि सुसज्ज असे क्षेपणास्त्र तळ उद्ध्वस्त केले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकन लष्कराने ५,००० पौंड (२,२६७ किलो) वजनाचे, खोलवर भेदक क्षमता असलेले बॉम्ब वापरल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'ने 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केले की, या तळांवर तैनात असलेल्या इराणच्या 'जहाज-विरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रां'मुळे आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापाराला निर्माण झालेला धोका निष्प्रभ करण्यासाठी ही यशस्वी मोहीम राबवण्यात आली होती..मात्र यापूर्वी मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका गोष्टीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ती गोष्ट म्हणजे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे रक्षण करण्यासाठी मदत करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला 'नाटो' (NATO) आणि इतर प्रमुख मित्रराष्ट्रांनी नकार दिला होता. इतर राष्ट्रांनी आपल्या कृतींना पाठिंबा दिला नाही तरीही, इराणसोबत सुरू असलेले हे युद्ध जागतिक हितासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे ट्रम्प आजही ठामपणे सांगत आहेत..ट्रम्प मित्रराष्ट्रांवर संतापले इराणसोबतच्या अमेरिकेच्या युद्धाचा तिसरा आठवडा आहे, याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की, युरोपीय राष्ट्रे काही 'माइनस्वीपर्स' (सागरी सुरक्षा जहाजे) मदतीसाठी पाठवतील अशी त्यांना आशा होती,कारण असे करण्यासाठी खर्चही अत्यंत नगण्य असतो,मात्र, प्रत्यक्षात कोणीही तसे केले नाही.