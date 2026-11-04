US Midterm Elections 2026 : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना मोठा धक्का? डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता

US Midterm Elections 2026: Key Results and Updates : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मध्यावधी निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी सुरू झालेली मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष निवडणूक निकालांकडे लागले आहे. नॉर्थ कॅरोलिना, ओहायो आणि जॉर्जियासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांतील मतदान संपल्यानंतर सुरुवातीचे निकाल समोर येऊ लागले आहेत. या निकालांमुळे ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षासमोरील आव्हाने वाढल्याचे चित्र आहे. महागाई, वाढता राहणीमानाचा खर्च आणि इराणशी संबंधित संघर्षाच्या मुद्द्यांवरून अमेरिकन मतदारांमध्ये नाराजी असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'डिसीजन डेस्क एचक्यू'च्या (Decision Desk HQ) अहवालानुसार, जॉर्जियामध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर जॉन ओसॉफ विजयी झाले आहेत. त्यांच्या विजयामुळे सिनेटमध्ये बहुमत मिळवण्याच्या डेमोक्रॅट्सच्या आशा वाढल्या आहेत. ओसॉफ यांनी यापूर्वी ट्रम्प यांच्यावर राष्ट्राध्यक्षपदाचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी केल्याचा आरोप केला होता..काँग्रेसवर कोणाचे वर्चस्व राहणार?अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणाऱ्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणूक म्हणतात. या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान होत नसले, तरी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण निश्चित होते. यंदा प्रतिनिधी सभेच्या सर्व ४३५ जागा आणि सिनेटच्या १०० पैकी ३३ जागांसाठी मतदान झाले आहे. याशिवाय ३६ राज्यांमध्ये गव्हर्नरपदासाठीही निवडणूक होत आहे..Donald Trump: अमेरिकेत घोंघावतेय 'निळे वादळ'? राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार.सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधी सभेत २१८, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे २१४ सदस्य आहेत. सिनेटमध्येही रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व आहे. मात्र, डेमोक्रॅट्सनी प्रतिनिधी सभेतील काही जागा जिंकल्या, तर ट्रम्प यांच्या निर्णयांना विरोध करण्याची संधी त्यांना मिळू शकते..महागाईचा फटका, ट्रम्प यांची लोकप्रियता घटलीनिवडणुकीपूर्वीच्या सर्वेक्षणांनुसार, अमेरिकेतील मतदारांमध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांविषयी नाराजी आहे. 'द वोटर पोल'च्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ७५ टक्के मतदारांनी देशाच्या सध्याच्या दिशेबाबत असमाधान व्यक्त केले आहे. जवळपास ६० टक्के मतदारांनी वाढत्या महागाईसाठी ट्रम्प यांच्या धोरणांना जबाबदार धरले आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला प्रतिनिधी सभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.ट्रम्प यांचा 'मिस्टर व्हेटो'चा इशारादरम्यान, निकालांपूर्वीच ट्रम्प यांनी विरोधकांना व्हेटो अधिकार वापरण्याचा इशारा दिला आहे. 'सीबीएस न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसच्या कोणत्याही सभागृहात बहुमत मिळवल्यास आपण 'मिस्टर व्हेटो' बनू, असे म्हटले. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीचे निकाल ट्रम्प यांच्या उर्वरित कार्यकाळातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.