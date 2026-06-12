Iran-US Tension: अमेरिकेचा दबाव, पण भारत ठाम! होर्मुज मिशनसाठी सैन्य पाठवण्यास नकार; नरेंद्र मोदी G7 बैठकीत मांडणार मत

होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित आणि खुली ठेवण्यासाठी अमेरिका एका बहुराष्ट्रीय संयुक्त लष्करी व्यवस्थेवर काम करत आहे. इराणसोबतच्या वाटाघाटींमधून तोडगा न निघाल्यास फ्रान्समधील एका बैठकीत बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनात करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल. या मोहिमेत सैन्य पाठवण्यासाठी भारतावरही अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांकडून दबाव आहे, परंतु भारताने आपले सैन्य पाठवणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..भारताची भूमिका आहे की प्रादेशिक तणाव संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने सोडवले पाहिजेत. फ्रान्समध्ये होणाऱ्या मध्य-पूर्वेवरील बैठकीत भारत आपली भूमिका मांडेल. जी-७ शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराण आणि प्रादेशिक सुरक्षा मुद्द्यांवरही जगासमोर भारताची भूमिका मांडतील. फ्रान्सने इराणसोबतच्या चर्चेसाठी आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी इजिप्त, कतार, संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांना आमंत्रित केले आहे. .US Iran Deal : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाकिस्तानला झटका ! अमेरिका-इराण अंतिम करार आता 'या' देशात होणार.१६ जून रोजी होणाऱ्या या बैठकीत या देशांसोबतच भारत आणि अमेरिका यांचाही समावेश असेल. १५ ते १७ जून दरम्यान फ्रान्समधील एव्हियान-ले-बेन्स शहरात होणाऱ्या या शिखर परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे नेते, तसेच इतर उच्चस्तरीय प्रतिनिधीमंडळे एकत्र येतील. जी७ मध्ये मध्य-पूर्वेकडील मुद्द्यांवर चर्चा होईल. जी७ देशांमध्ये रशिया-युक्रेन मुद्द्यावर चर्चा होईल. बहुतांश मुद्द्यांमध्ये भारत सहभागी होईल. .१४ मे रोजी पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल. दोघे एकत्र दुपारचे जेवणही घेतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समधील जी७ शिखर परिषदेला तसेच पॅरिसमधील एका तंत्रज्ञान परिषदेला उपस्थित राहतील. हा दौरा पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स आणि स्लोव्हाकिया या दोन देशांच्या दौऱ्याचा एक भाग आहे. मोदी नीस येथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतील आणि त्यानंतर रविवारी स्लोव्हाकियाला रवाना होतील, जिथे ते पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे..ही ५२ वी जी७ शिखर परिषद असेल. यापूर्वी, २०१९ मध्ये फ्रान्सने बियारिट्झ येथे जी७ परिषदेचे आयोजन केले होते. २००३ मध्ये एव्हियान-ले-बेन येथे जी८ शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जवळपास २३ वर्षांनंतर, हे शहर पुन्हा एकदा जागतिक राजनैतिक घडामोडींचे प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज झाले आहे. .What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य.जी७ हा अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, इटली, जपान आणि कॅनडा या सात विकसित अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे. युरोपियन युनियन (EU) देखील या गटाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होते. जगासमोरील प्रमुख आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षाविषयक आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी हे व्यासपीठ तयार करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.