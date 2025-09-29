Donald Trump: नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकण्यासाठी धडपड! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवा डाव टाकला, बैठकीनंतर प्रस्ताव पाठवणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या वर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी हे ध्येय साध्य करण्यासाठी एक नवीन प्रयत्न सुरू केले आहेत. गाझा युद्ध संपवण्याचे आणि पुरस्कारासाठी जोरदार दावा करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. सोमवारी (२९ सप्टेंबर) राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प गाझा युद्धबंदीबाबत एक प्रमुख बैठक घेणार आहेत. बैठकीचा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला आहे. .इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सहमती दर्शविल्यानंतर हा प्रस्ताव हमासला पाठवला जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प १ ऑक्टोबरपर्यंत गाझामधील युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण १० ऑक्टोबर रोजी नॉर्वेजियन नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर होणार आहे. ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझामध्ये ६५,००० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. युरोपियन आणि अरब देश या युद्धासाठी इस्रायलला दोष देत आहेत. .Russia News: रशिया आणणार बंदिस्त इंधनचक्रावरील अणुऊर्जा प्रणाली; व्लादीमिर पुतीन यांची माहिती, २०३० पर्यंत होणार विकसित.इस्रायलला अमेरिकेचा थेट पाठिंबा आहे. अलिकडेच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या बाहेर एक मोठे विधान केले. मॅक्रॉन म्हणाले की, जर ट्रम्प गाझा युद्ध थांबवू शकले तर त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळेल. तेव्हापासून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने गाझामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत. या संदर्भात इस्रायली पंतप्रधानांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे..नोबेल शांतता पुरस्कार अशा संस्थेला किंवा व्यक्तीला दिला जातो, ज्याने राष्ट्रांमध्ये बंधुता वाढवण्यात किंवा स्थायी सैन्यांचे उच्चाटन किंवा घट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ज्याने शांतता परिषदा स्थापन करण्यात आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वात जास्त किंवा सर्वोत्तम काम केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर सात महिन्यांत सात युद्धे थांबवल्याचा दावा केला आहे. .NATO: ‘नाटो’चा दावा भारताने फेटाळला; युक्रेनवरून मोदी पुतीन यांच्यात चर्चा झाल्याचा आरोप अमान्य.मात्र निवडणुकीपूर्वी त्यांनी दिलेले वचन (रशिया-युक्रेन युद्ध) ते अद्याप थांबवू शकलेले नाहीत. कंबोडिया आणि पाकिस्तान सारख्या देशांनी ट्रम्प यांचे नाव नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सुचवले आहे. ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषणादरम्यान नोबेलसाठी आपली इच्छाही व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मी संयुक्त राष्ट्रांचे काम करत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.