Donald Trump: रशियाला निधी पुरवला; युक्रेन युद्धासाठी भारत-चीन जबाबदार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट आरोप

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (२३ सप्टेंबर २०२५) संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भाषण करताना युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धासाठी भारत आणि चीन रशियाला निधी देत असल्याचा आरोप केला. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला आहे. ज्यामुळे भारतावरील एकूण अमेरिकन कर ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जो जगातील सर्वाधिक आहे. .चीन आणि भारत हे रशियन तेल खरेदी करून या युद्धाला निधी देणारे मुख्य देश आहेत," असे ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८० व्या सत्राच्या सर्वसाधारण चर्चेला संबोधित करताना सांगितले. भारताने अमेरिकेच्या कर अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे, ते आपल्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल..New York पोलिसांनी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ताफा थांबवला; Donald Trump यांना फोन केला अन्..., काय घडलं? पाहा व्हिडिओ.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात त्यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या आठ महिन्यांतील "सर्वात मोठ्या कामगिरी" वर प्रकाश टाकून केली. अमेरिका त्याच्या सुवर्णयुगात आहे असे त्यांना का वाटते याची अनेक कारणे त्यांनी सांगितली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कोणत्याही परराष्ट्र धोरण उपक्रमात त्यांना मदत न केल्याबद्दल संघटनेवर टीका केली. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांवर बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांना पाठिंबा देण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "संयुक्त राष्ट्रांचे काम आक्रमणे रोखणे आहे, त्यांना निर्माण करणे आणि निधी देणे नाही..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित केले. २०२० मध्ये त्यांनी अध्यक्ष म्हणून शेवटचे भाषण केले. इराण युद्धाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, "तेथे, आम्ही ऑपरेशन मिडनाईट हॅमरद्वारे इराणी अण्वस्त्र सुविधा नष्ट केल्या. माझा असा विश्वास आहे की कोणत्याही धोकादायक देशाकडे अण्वस्त्रे नसावीत. मी असेही म्हणू इच्छितो की आम्ही जे केले ते दुसरे कोणीही करू शकले नसते.".Palestine: पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता; ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय; शांततेला प्राधान्य असल्याचे मत.ट्रम्प म्हणाले की, रशियावर शुल्क लादल्याने युद्ध थांबू शकते. जर रशियाने युद्ध संपवले नाही, तर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादण्यास तयार आहे. ज्यामुळे युद्ध ताबडतोब थांबू शकते. या शुल्कांमुळे युरोपचे मोठे नुकसान होऊ शकते. येथे उपस्थित असलेल्या युरोपीय देशांनीही युद्ध थांबवण्याच्या या मोहिमेत आमच्यात सामील व्हावे..ट्रम्प यांनी सांगितले की जर युद्ध संपवण्यासाठी कोणताही करार झाला नाही तर अमेरिका रशियावर कर लादण्यास तयार आहे. त्यांनी युरोपीय देशांनाही फटकारले आणि म्हटले की त्यांनीही अशाच प्रकारचे उपाय स्वीकारण्यात अमेरिकेसोबत सामील व्हावे. कर प्रभावी होण्यासाठी युरोपीय देशांनी त्यांच्यासोबत हे उपाय स्वीकारले पाहिजेत.