US Tariff News: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा मोठा धक्का! अमेरिकेबाहेरील चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लादला, भारतावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला मोठा धक्का दिला. त्यांनी अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या चित्रपटांवर १००% कर लावण्याची घोषणा केली. हा १००% कर भारतात तयार होणाऱ्या चित्रपटांनाही लागू होईल. हा भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी कॅलिफोर्नियाच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या गव्हर्नरला जबाबदार धरले. तसेच अमेरिकेत फर्निचर न बनवणाऱ्या कोणत्याही देशावरही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर लावण्याची घोषणा केली..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, इतर देशांनी अमेरिकेतून आमचा चित्रपट निर्मिती व्यवसाय चोरला आहे. जसे लहान मुलाकडून कँडी हिसकावून घेतली जाते. कॅलिफोर्नियाला त्याच्या कमकुवत आणि अक्षम राज्यपालामुळे गंभीर फटका बसला आहे. म्हणून ही दीर्घकालीन कधीही न संपणारी समस्या सोडवण्यासाठी मी अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या सर्व चित्रपटांवर १००% कर लादणार आहे," असे ते म्हणाले..गेल्या काही वर्षांत, अमेरिकेतील भारतीय चित्रपट व्यवसाय अंदाजे $20 दशलक्षपर्यंत पोहोचला आहे. 100% शुल्कामुळे भारतीय चित्रपटांच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट होईल. साथीच्या आधी, अमेरिकेतील भारतीय चित्रपट बाजारपेठ फक्त $8 दशलक्ष इतकी होती. साथीचा रोग संपल्यानंतर, ती झपाट्याने वाढून अंदाजे $20 दशलक्ष झाली. अमेरिकेत अलिकडेच भारतीय चित्रपटांची लोकप्रियता वाढली आहे. हिंदी चित्रपट उद्योगातील असो किंवा दक्षिण भारतीय चित्रपट, यापैकी बरेच चित्रपट तिथे चांगली कमाई करत आहेत. ट्रम्प यांच्या नवीन घोषणेमुळे अमेरिकेत प्रदर्शित होणाऱ्या भारतीय चित्रपटांना नुकसान होऊ शकते..त्यानंतरच्या पोस्टमध्ये, अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, "चीन आणि इतर देशांमुळे फर्निचर उद्योग पूर्णपणे गमावलेल्या उत्तर कॅरोलिनाला पुन्हा एकदा उत्तम बनवण्यासाठी मी अमेरिकेत फर्निचरचे उत्पादन न करणाऱ्या सर्व देशांवर शुल्क लादणार आहे. अधिक तपशील नंतर प्रदान केले जातील. .ही घोषणा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी २६ सप्टेंबर रोजी केलेल्या पूर्वीच्या घोषणेनंतर आली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी जाहीर केले होते की, त्यांचे प्रशासन १ ऑक्टोबर २०२५ पासून ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषधांवर १०० टक्के शुल्क लादेल. जोपर्यंत औषध कंपन्यांनी अमेरिकेत त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारले नाहीत..