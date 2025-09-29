ग्लोबल

US Tariff News: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा मोठा धक्का! अमेरिकेबाहेरील चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लादला, भारतावर काय परिणाम होणार?

Donald Trump Tariff on Movies: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला मोठा धक्का दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतात बनवल्या जाणाऱ्या चित्रपटांवर परिणाम होईल असे मानले जाते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला मोठा धक्का दिला. त्यांनी अमेरिकेबाहेर तयार होणाऱ्या चित्रपटांवर १००% कर लावण्याची घोषणा केली. हा १००% कर भारतात तयार होणाऱ्या चित्रपटांनाही लागू होईल. हा भारतीय चित्रपट उद्योगासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी कॅलिफोर्नियाच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या गव्हर्नरला जबाबदार धरले. तसेच अमेरिकेत फर्निचर न बनवणाऱ्या कोणत्याही देशावरही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर लावण्याची घोषणा केली.

