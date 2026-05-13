Donald Trump: चीनमध्ये उतरताच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अपमान! स्वागतासाठी शी जिनपिंग गैरहजर; ड्रॅगनकडून अमेरिका-चीन संबंधांबाबत नवा संकेत?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर चीनमध्ये दाखल झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बीजिंग विमानतळावर ट्रम्प यांचे स्वागत केले नाही. जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी त्यांचे उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांना पाठवले. चिनी वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या वृत्तानुसार, चीनच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी बीजिंगमध्ये ट्रम्प यांचे स्वागत केले. .विमानतळावर उपराष्ट्राध्यक्ष झेंग यांच्यासोबत बीजिंगमधील अमेरिकेचे राजदूत डेव्हिड परड्यू, अमेरिकेतील चीनचे राजदूत शी फेंग आणि चीनचे कार्यवाहक परराष्ट्र उपमंत्री मा झाओक्सू उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त, चीनने ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी पांढऱ्या आणि निळ्या गणवेशातील ३०० तरुणांना तैनात केले होते. विमानतळावर एक बँडदेखील उपस्थित होता. .दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी यूएई, इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि कतार यांसारख्या देशांना भेट दिली, जिथे त्यांचे स्वागत करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुख विमानतळावर उपस्थित होते. हा ट्रम्प यांचाही अपमान आहे, कारण अमेरिका सोडताना त्यांनी शी जिनपिंग यांची खूप प्रशंसा केली होती. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, प्रथेनुसार परराष्ट्र मंत्र्यांनी विमानतळावर राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत करणे आवश्यक होते. .२०१७ मध्ये जेव्हा ट्रम्प यांनी बीजिंगला भेट दिली होती, तेव्हा त्यांच्यासोबत परराष्ट्र विभागाचा एक अधिकारीही होता, परंतु यावेळी ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी उपराष्ट्राध्यक्षांना पाठवले. शी जिनपिंग विमानतळावर कोणत्याही नेत्याचे वैयक्तिकरित्या स्वागत करत नाहीत. ट्रम्प यांच्या आधी, पुतिन आणि किम जोंग उन यांनी चीनला भेट दिली होती. तेव्हाही शी जिनपिंग यांनी या नेत्यांचे विमानतळावर वैयक्तिकरित्या स्वागत केले नव्हते..शी जिनपिंग यांना शेवटचे २००९ मध्ये विमानतळावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे स्वागत करताना पाहिले गेले होते. त्यावेळी शी चीनचे उपराष्ट्राध्यक्ष होते आणि ओबामांना घेण्यासाठी विमानतळावर गेले होते. दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनला भेट दिली आहे. ट्रम्प चीनसोबत एआय (AI) आणि दुर्मिळ खनिजांवर वाटाघाटी करतील. ते चिनी राष्ट्राध्यक्षांसोबत शुल्कांवरही चर्चा करू शकतात. .चीन आणि तैवान यांच्यातील अलीकडील वाढत्या वादामुळेही या भेटीला महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. तैवानला अमेरिकेचा मित्रराष्ट्र मानले जाते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की चीन २०२७ पर्यंत तैवानवर हल्ला करू शकतो. त्यामुळे, ट्रम्प यांच्या भेटीमुळे तैवानबाबत चीनची भूमिका स्पष्ट होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, अमेरिका सध्या इराण युद्धात खोलवर गुंतलेली आहे. ट्रम्प या संघर्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत. .चीन हा इराणचा जवळचा मित्र मानला जातो. ट्रम्प चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी इराण युद्धावर चर्चा देखील करू शकतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि काही अमेरिकन उद्योगपतींना आपल्यासोबत बीजिंगला नेले आहे.