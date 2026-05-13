Donald Trump: चीनमध्ये उतरताच डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अपमान! स्वागतासाठी शी जिनपिंग गैरहजर; ड्रॅगनकडून अमेरिका-चीन संबंधांबाबत नवा संकेत?

Donald Trump China Tour: चीनमध्ये उतरल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अपमान झाला आहे. चीनच्या विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग उपस्थित नव्हते.
Vrushal Karmarkar
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर चीनमध्ये दाखल झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बीजिंग विमानतळावर ट्रम्प यांचे स्वागत केले नाही. जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांच्या स्वागतासाठी त्यांचे उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग यांना पाठवले. चिनी वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या वृत्तानुसार, चीनच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी बीजिंगमध्ये ट्रम्प यांचे स्वागत केले.

