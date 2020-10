व्हाइट हाऊसमध्ये पोहोचताच ट्रम्पनी काढला मास्क; रुग्णालयातून परतल्यानंतर दिली प्रतिक्रिया

वॉशिंग्टन डी. सी- अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प कोरोनावर उपचार करुन व्हाईट हाऊसमध्ये परतले आहेत. कोरोनाचा (Coronavirus) रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यावर चार दिवसांपुर्वी ट्रम्प (Donald Trump) यांना रुग्नालयात आणलं होतं. ट्रम्प यांनी लवकरच निवडणुक प्रचाराच्या रिंगणात उतरणार असल्याची आशा व्यक्त केली आहे. यापुर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रुग्नालयातून सोमवारी सायंकाळी डिस्चार्ज मिळेल असं ट्वीट करुन सांगितलं होतं. ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परतताच त्यांनी मास्क काढून प्रतिक्रिया दिली होती. मास्क काढून प्रतिक्रिया दिल्याने सोशल मिडियावर ट्रम्प यांच्यावर मोठी टीका होत आहे.

'मी लवकरच निवडणुकांचा प्रचार पुन्हा सुरु करणार आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणूकांच्या फेक न्यूज फेक पोल दाखवत आहेत.' असं ट्विट राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलं आहे. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना मागील 72 तासांत ताप आला नसून त्यांच्या शरीरातील ऑक्सीजनची लेवलही सामान्य असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

