Video : 'बाहुबली' ट्रम्प यांनाही आवरला नाही व्हिडिओ शेअर करण्याचा मोह!

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अहमदाबाद दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात येत आहे. त्यानंतर भारत दौऱ्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक व्हिडिओ रिट्विट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ट्रम्प बाहुबलीच्या अवतारात दिसून येत आहेत.

जगातील सर्वात मोठी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सोमवारी (ता.24) भारत दौऱ्यावर येत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वागताची तयारी जोरदार सुरू आहे. या दौऱ्यासाठी स्वतः ट्रम्पही बरेच उत्सुक आहेत. ट्रम्प यांनी पहाटे चारच्या सुमारास हा व्हिडिओ रिट्विट केला. त्यानंतर अडीच तासांत सुमारे 13 हजार यूजर्सनी याला रिट्विट केले असून, 50 हजार जणांनी लाईक केले.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020