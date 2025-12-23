ग्लोबल

US Self Deportation Offer : अमेरिकेची भारतीयांसह बेकादेशीर स्थलांतरितांसाठी मोठी ऑफर; हजारो डॉलर, मोफत विमान तिकिट घ्या अन्...

DHS Immigration Policy : ही प्रक्रिया “जलद, मोफत आणि सोपी” असल्याचे सांगितले आहे.सहभागी न झालेल्यांवर अटक, जबरदस्तीने हद्दपारी व कायमस्वरूपी बंदीची कारवाई होऊ शकते.या योजनेमुळे हद्दपारीचा खर्च सुमारे 70% कमी होईल, असा DHS चा दावा आहे.
Illegal immigrants using the CBP One app for voluntary self-deportation under the US DHS incentive program.

Illegal immigrants using the CBP One app for voluntary self-deportation under the US DHS incentive program.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Illegal Immigrants USA : अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी सेल्फ-डिपोर्टेशन चे आर्थिक प्रोत्साहन १ हजार डॉलरवरुन वरून ३ हजार डॉलरपर्यंत वाढवले ​​आहे. वर्षाच्या अखेरीस CBP One अॅपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांना अमेरिकेतून त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी मोफत हवाई तिकीट देखील मिळेल.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
immigrant rights in the US
deportation proposal error

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com