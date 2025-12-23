US Self Deportation Offer : अमेरिकेची भारतीयांसह बेकादेशीर स्थलांतरितांसाठी मोठी ऑफर; हजारो डॉलर, मोफत विमान तिकिट घ्या अन्...

Illegal Immigrants USA : अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी सेल्फ-डिपोर्टेशन चे आर्थिक प्रोत्साहन १ हजार डॉलरवरुन वरून ३ हजार डॉलरपर्यंत वाढवले आहे. वर्षाच्या अखेरीस CBP One अॅपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांना अमेरिकेतून त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी मोफत हवाई तिकीट देखील मिळेल..३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणीचे फायदेसोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात, DHS ने म्हटले आहे की ३१ डिसेंबरपूर्वी सेल्फ-डिपोर्टेशन नोंदणी करणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना $3,000 रोख प्रोत्साहनपर रक्कम , सरकारकडून विमान तिकिट दिले जाई लआणि व्हिसा ओव्हरस्टेशी संबंधित नागरी दंड किंवा दंड माफ करण्यास पात्र असतील.. 'जलद, मोफत आणि सोपी' प्रक्रियाविभागाने सेल्फ-डिपोर्टेशन ही जलद, मोफत आणि सोपी प्रक्रिया म्हणून वर्णन केले आहे. यूजर्सना फक्त CBP One अॅप डाउनलोड करावे लागेल, त्यांची माहिती सबमिट करावी लागेल आणि त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारला माहिती द्यावी लागेल.....तर कठोर कारवाई डीएचएसने असा इशारा दिला आहे की जे लोक या उपक्रमात सामील होणार नाहीत त्यांना अटक केली जाईल आणि हद्दपार केले जाईल आणि भविष्यात अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून कायमचे बंदी घातली जाईल. हे विस्तारित प्रोत्साहन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात इमिग्रेशनवरील सुरू असलेल्या कारवाईचा एक भाग आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रेशन कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणे ही एक प्रमुख प्राथमिकता बनवली आहे..७० टक्क्यांपर्यंत खर्च कपात करण्याचे दावेडीएचएसच्या मते, सेल्फ-डिपोर्टेशन कार्यक्रमामुळे हद्दपारीचा खर्च अंदाजे ७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. मे महिन्यापर्यंत, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करण्याचा, ताब्यात घेण्याचा आणि हद्दपार करण्याचा सरासरी खर्च १७,१२१ डॉलर होता..लाखो लोक आधीच मायदेशी परतले DHS नुसार, जानेवारी २०२५ पासून अंदाजे १९ लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी स्वेच्छेने अमेरिका सोडली आहे, त्यापैकी अनेकांनी CBP होम प्रोग्रामचा वापर केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सहभागींना ओव्हरस्टे किंवा निघून न जाण्याशी संबंधित नागरी दंडातून सूट देखील मिळत आहे..२०२६ मध्ये अधिक कठोर मोहिमेची तयारीअमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रशासन २०२६ मध्ये अधिक कठोर स्थलांतर मोहीम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये अब्जावधी डॉलर्सचे नवीन निधी, हजारो नवीन स्थलांतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, अटकेची क्षमता वाढवणे आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेणे समाविष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.