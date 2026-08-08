US Tariff: रशियासोबतची मैत्री भारताला पडणार महाग? अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 100% टॅरिफ विधेयक मंजूर, भारतासह 5 देशांवर संकट

अमेरिकेच्या सिनेटने रशियाकडून पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठे शुल्क लावण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर केले आहे. या प्रस्तावानुसार, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या जगातील पाच प्रमुख देशांवर अमेरिकेकडून १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या यादीत भारतासह चीन आणि अन्य तीन देशांचा समावेश आहे. सिनेटमधील मंजुरीनंतर आता हे विधेयक प्रतिनिधीगृहात मांडले जाणार आहे..रशियन तेल खरेदीला विरोध का?रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी रशियाला आर्थिक मदत मिळत असल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी तसेच त्याच्या युद्धासाठी उपलब्ध होणारा निधी रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे..'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' या नावाने मांडण्यात आलेले विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर झाले. विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी प्रतिनिधीगृहातील मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे..Trump Tariff: ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! भारतासह 17 देशांवर 10% आयात शुल्क; काय आहे कारण?.भारतासह पाच देश निशाण्यावररशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या जगातील पाच प्रमुख देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. भारतासोबत अझरबैजान, चीन, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे देशही या यादीत आहेत. प्रतिनिधीगृहानेही विधेयक मंजूर केल्यास या पाचही देशांवर १०० टक्के शुल्क लागू करण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडे असेल..रशियासोबतच इराणवरही निर्बंधया विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग रशियाशी संबंधित निर्बंधांबरोबरच इराणशी संबंधित आहे. रशियाच्या पहिल्या पाच तेल आयातदार देशांवर आर्थिक निर्बंध लागू करण्यासोबतच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, रशियन उद्योगपती आणि वित्तीय संस्थांवरही निर्बंध लादण्याची तरतूद यात आहे.याशिवाय, १९९६ च्या इराण निर्बंध कायद्याची मर्यादा २०२१ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद विधेयकात आहे. त्यामुळे इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर २०२१ पर्यंत या कायद्याचा परिणाम कायम राहणार आहे..विधेयकाला लिंडसे ग्रॅहम यांचे नावहे विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सुरू केले होते. अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचा त्याला पाठिंबा आहे. युक्रेनच्या दौऱ्यावर असताना ११ जुलै रोजी लिंडसे ग्रॅहम यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर सिनेटमधील दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी विधेयकाला त्यांचे नाव दिले..ग्रॅहम यांच्या निधनानंतर त्यांची बहीण डार्लीन ग्रॅहम यांची त्यांच्या जागेवर नियुक्ती करण्यात आली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर डार्लीन यांनी म्हटले की, या कायद्यामुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देणाऱ्या देशांना अमेरिकेसोबत व्यापार करायचा की रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करायचे, यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागेल..US Tariff Bill : अमेरिकेत रशिया संबंधित विधेयक मंजूर; भारतावर १००% टॅरिफचे संकट, तणाव वाढण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.