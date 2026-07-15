ग्लोबल

भारतावर शंभर टक्के आयात शुल्क लावण्याचं अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयक; रशियाच्या तेल खरेदीवरुन पाच देशांवर संकट?

US Senate Bill Russian Oil Tariff: या विधेयकामध्ये भारतासह चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी, अझरबैजान या देशांवर आयातशुल्क लादण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तर, रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या १५ युरोपीय देशांना सवलत देण्यात आली आहे.
US Senate bill

US Senate bill

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Russian crude oil: रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव असणारे विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर करण्यात आले आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांच्या गटाकडून हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे.

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