भारतावर शंभर टक्के आयात शुल्क लावण्याचं अमेरिकन सिनेटमध्ये विधेयक; रशियाच्या तेल खरेदीवरुन पाच देशांवर संकट?

Russian crude oil: रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारतासह पाच देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव असणारे विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर करण्यात आले आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांच्या गटाकडून हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे..या विधेयकामध्ये भारतासह चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी, अझरबैजान या देशांवर आयातशुल्क लादण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तर, रशियाकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या १५ युरोपीय देशांना सवलत देण्यात आली आहे. हे देश रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे यात म्हटले आहे. .Tukaram Mundhe: सिया गोयलच्या कुटुंबियांना तुकाराम मुंढेंच्या पथकाचा दणका; पुण्यातलं दुकान केलं सील, आठ लाखांचा माल जप्त.याविषयी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेट सदस्य रिचर्ड ब्ल्युमेन्थल म्हणाले, ‘‘याला टॅरिफ विधेयक म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांवर सर्वसमावेशक निर्बंध लादणारे विधेयक आहे. यात रशियाचा ऊर्जा उद्योग, वित्तीय क्षेत्र, संरक्षण उत्पादन उद्योग, रशियन धनाढ्य, उद्योगपती तसेच अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्यावरही निर्बंध घालण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात १०० टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क केवळ पाच प्रमुख तेल खरेदीदार देशांपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीत सवलत देण्याची तरतूदही आहे, मात्र ती अत्यंत मर्यादित आहे. सध्या रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान हे पाच देश आहेत.’’.Kannad Water Supply Scheme : कन्नड शहरासाठी ५६ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर! आमदार संजना जाधव यांच्या पाठपुराव्याला यश.हे विधेयक मंजूर झाल्यास, युद्धात सहभागी एखाद्या देशाला आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्यासाठी भूराजकीय शस्त्र म्हणून आयात शुल्काचा स्पष्टपणे वापर करण्यास अमेरिकन काँग्रेसने प्रथमच अधिकृत मान्यता दिल्याची नोंद होईल. यापूर्वीच्या मसुद्यात रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल ५०० टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.