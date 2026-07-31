रशियन तेल खरेदी करणाऱ्यांवर अमेरिकेकडून शंभर टक्के टॅरिफ; ट्रम्प यांच्या प्लॅनवर भारताची पहिली प्रतिक्रिया

US Tariff Threat: रशियाकडून कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या जगातील पहिल्या पाच प्रमुख देशांवर शंभर टक्के आयात शुल्क लादण्याच्या अमेरिकन सिनेटच्या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या संभाव्य निर्बंधांच्या कक्षेत भारताचाही समावेश आहे. या संपूर्ण घडामोडींवर भारताने अत्यंत सावध आणि तितकीच आक्रमक भूमिका घेतलीय..परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी पत्रकार परिषदेत भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. आमचे ऊर्जा धोरण हे पूर्णपणे देशाचे राष्ट्रीय हित आणि १४० कोटी जनतेच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यावर आधारित आहे." भारताला आपल्या विकासासाठी आणि जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची गरज भासते, यासाठी भारत अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांमधून तेल आणि वायूची आयात करतो, असेही त्यांनी अधोरेखित केले..Jammu Kashmir: काश्मीरच्या कुलगाममध्ये पुन्हा टार्गेट किलिंग; मजुरांवर दहशतवादी हल्ला, छत्तीसगडच्या तरुणाचा मृत्यू.अमेरिकन सिनेटमध्ये हे विधेयक ८६ विरुद्ध १२ अशा प्रचंड बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यावर बोलताना जायसवाल म्हणाले की, भारत या मुद्द्यावर अमेरिकेतील संबंधित घटकांशी विविध स्तरांवर सातत्याने संपर्कात आहे."आम्ही या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत," अशी प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे. अमेरिकन सिनेटने मंजूर केलेले हे विधेयक आता पुढील मंजुरीसाठी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजकडे पाठवले जाणार आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...काय आहे अमेरिकेचे हे नवीन विधेयक?रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाची आर्थिक कोंडी करणे आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर कडक निर्बंध लादणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. विधेयकाच्या ‘कलम ११३’ नुसार, अमेरिकेच्या अध्यक्षांना हा विशेष अधिकार मिळेल की, जे देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल किंवा गॅस खरेदी करतील किंवा रशियाला निर्बंध टाळण्यास मदत करतील, त्या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क लादले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.