अमेरिकेवर शटडाऊनचं संकट! पैसे संपले, निधी मंजुरीला मतं पडली कमी; अनेक सरकारी सेवा बंद करण्याची वेळ

अमेरिका पुन्हा एकदा सरकारी शटडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाला सीनेटमध्ये तात्पुरत्या निधीसाठीचं विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान ६० मतांची गरज होती. पण ट्रम्प फक्त ५५ मतेच मिळवू शकले. यामुळे त्यांचं विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. आता यामुळे सरकारकडे आवश्यक निधी कुठून आणायचा यासाठी पर्याय नाही. परिणामी अनेक सरकारी कामांना ब्रेक लागू शकतो. अमेरिकन कायद्यांअतर्गत जोपर्यंत अर्थसंकल्प किंवा तात्पुरत्या निधीचं विधेयक मंजूर होत नाही तोपर्यंत आपत्कालीन नसलेल्या काही सरकारी विभाग आणि सेवा बंद कराव्या लागतात. या परिस्थितीला शटडाऊन म्हटलं जातं. गेल्या दोन दशकात अमेरिकेत पाचव्यांदा मोठ्या शटडाऊनची स्थिती निर्माण झालीय..रिपब्लिकनने सरकारसमोर २१ नोव्हेंबरपर्यंत एक अल्प मुदतीचं आर्थिक पोषण विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र डेमोक्रेट्सचं म्हणणं आहे की हा पर्याय पुरेसा नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उन्हाळी मेगा बिलमधून मेडिकेट कपात मागे घ्यावी आणि अफोर्डेबल केअर अॅक्टच्या प्रमुख टॅक्स क्रेडिटमध्ये वाढ करावी. रिपब्लिकनच्या मागण्यांना फेटाळून लावण्यात आलंय..आणखी एका देशात Gen-Z भडकले, सरकार बरखास्त; सरकारी पदांसाठी अर्ज करा, राष्ट्रपतींचं लोकांना आवाहन .गेल्या ७ वर्षात पहिल्यांदाच निधी कमी असल्यानं अमेरिकेच्या अनेक सेवांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. २०१८मध्ये ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळात शटडाऊन ३४ दिवस चालले होते. यावेळी ही स्थिती आणखी गंभीर आणि धोकादायक मानली जात आहे. कारण ट्रम्प या शटडाऊनच्या माध्यमातून कर्मचारी कपात आणि अनेक योजना बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. ट्रम्प यांनी शटडाऊनच्या आधी याबाबत संकेतही दिले आहेत..सरकारी शटडाऊन तेव्हा केलं जातं जेव्हा वार्षिक खर्चाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळत नाही. परवानगीशिवाय संस्थांना पैसे खर्च करता येत नाही. त्यामुळे जेव्हा पैसे संपतात तेव्हा सरकारला बहुतांश सेवा बंद कराव्या लागतात. अमेरिकन सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांना चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते. यासाठी संसदेत अर्थसंकल्प किंवा निधी विधेयक मंजूर करणं गरजेचं असतं. मात्र राजकीय मतभेद किंवा विरोध यामुळे वेळेत जर विधेयक मंजूर झालं नाही तर सरकारकडे कायद्यानुसार पैसे खर्च करण्यासाठी निधीच मिळत नाही. त्यामुळे सरकार त्यांच्या आपत्कालीन नसलेल्या अशा अनावश्यक सेवा बंद करते.