America Shutdown : मध्यरात्री थांबणार अमेरिका! शटडाऊन म्हणजे काय? पैशांशिवाय कसं चालणार ट्रम्प सरकार?

अमेरिकेवर पुन्हा एकदा शटडाऊनचं संकट ओढावलं आहे. गेल्या ७ वर्षात पुन्हा एकदा फेडरल सरकार ठप्प होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. ट्रम्प सरकारला संसदेत निधीला मंजुरी न मिळाल्यानं आता टाळं लावण्याची वेळ आलीय. ट्रम्प सरकारला ७ आठवड्याची मुदत देण्यासाठी एका तात्पुरत्या निधी विधेयकाचा प्रस्ताव मांडला गेला. पण ट्रम्प सरकारला संसदेत ते मंजूर करून घेता आलं नाही. त्यामुळे अमेरिकेत मध्यरात्री सरकार शटडाऊन होईल. त्यांच्याकडे खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी नसेल..अमेरिकेत ट्रम्प सरकारचा निधी ७ आठवडे वाढवण्यासाठी संसदेत मंगळवारी एक विधेयक मांडलं गेलं. या विधेयकाच्या बाजूने ५५ तर विरोधात ४५ मतं पडली. मात्र या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी किमान ६० मतांची गरज होती. ट्रम्प यांना ५ मतं कमी पडली. विरोधी पक्ष डेमोक्रेटिक पार्टीने ट्रम्प यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टीवर गंभीर आरोप केलेत. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीयेत. अशा स्थितीत खर्चाच्या विधेयकाला मंजुरी न देता सरकारच्या निधीलाच टाळं ठोकत आहेत..अमेरिकेवर शटडाऊनचं संकट! पैसे संपले, निधी मंजुरीला मतं पडली कमी; अनेक सरकारी सेवा बंद करण्याची वेळ.संसदेनं निधी न वाढवता दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केलं. यामुळे बुधवारी रात्री बारा वाजल्यापासून अमेरिकेत शटडाऊन होणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय. ट्रम्प सरकारने खर्चासाठी अमेरिकेच्या संसेदत विधेयक सादर केलं ते मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यामुळे खर्चासाठी त्यांच्याकडे आता निधी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी संस्था अनिश्चित कालावधीसाठी बंद होतील. यात अनावश्यक मानल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना विनावेतन सुट्टीवर पाठवलं जातं. तसंच काही सेवाही बंद केल्या जातात. इतकंच नाही तर गरज पडल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन रोखलं जातं आणि कर्मचारी कपातही करण्यात येते..मध्यरात्रीपासून शटडाऊनअमेरिकेत १ ऑक्टोबरपासून नवं आर्थिक वर्ष लागू होतं. आता फंडिंग बिल मंजूर न झाल्यानं रात्री बारा वाजल्यापासून शटडाऊन सुरू होईल. यावेळी ४० टक्के म्हणजेच ८ लाख कर्मचाऱ्यांना विनावेतन सुट्टीवर पाठवलं जाईल. यात हेल्थ आणि ह्युमन सर्विस विभागाने ४१ टक्के कर्मचाऱ्यांना सुट्टीवर पाठवण्याची तयारी केलीय..काय बंद, काय सुरूशटडाऊनमुळे अनेक सरकारी कार्यालये बंद होतील. याशिवाय नॅशनल पार्क, म्युजियम, सरकारी संकेतस्थळं यांचेही काम थांबेल. तर अत्यावश्यक सेवा यामध्ये दवाखाने, सुरक्षा, कायदा, हवाई वाहतूक सुरू राहील. तर अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थ निरीक्षण, केंद्रीय शाळा, विद्यार्थी कर्ज यांसारख्या सेवा मर्यादित स्वरुपात सुरू ठेवल्या जातील किंवा बंद होतील..काय होणार परिणामवाहतूक सेवेवर याचा परिणाम होईल. अनेक कंपन्यांच्या विमान सेवेला फटका बसू शकतो. शटडाऊन जितका काळ चालेल तितका जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावरही होऊ शकतो. अमेरिकेत १९७६ पासून आतापर्यंत अनेकदा शटडाऊनची वेळ आली होती. सर्वाधिक काळ शटडाऊन ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात करण्यात आले होते. तेव्हा शटडाऊनचा काळ ३४ दिवस इतका होता..