अमेरिकेवर 3,28,08,69,55,00,00,000 रुपयांचं कर्ज, शटडाऊन सुरू; कर्मचारी कपातीचं संकट

अमेरिकेत पुन्हा एकदा शटडाऊन करण्यात आलंय. यामुळे अमेरिकेतलं राजकीय वातावरणही तापलं असून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. रिपब्लिकन नेत्यांनी डेमोक्रेट्सवर आऱोप केलाय की बेकायदेशीर प्रवाशांना मोफत सेवा देण्याच्या अटीवर अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापासून ते रोखत आहेत. तर डेमोक्रेट्सनी म्हटलंय की, रिपब्लिकन गरजेच्या खर्चांना राजकीय वादविवादाचा मुद्दा बनवत आहेत. दरम्यान, शटडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर व्हाइट हाउसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लेविट आणि अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी वेन्स यांनी पत्रकार परिषद घेत यावर माहिती दिलीय. पत्रकार परिषदेतही दोघांनी डेमोक्रेट्सच्या नेत्यांवर निशाणा साधला..कॅरोलिन लेविट यांनी म्हटलं की, रिपब्लिकन खासदारांनी एक स्वच्छ सुंदर आणि सोपं बिल पास केलं होतं. यामुळे सरकारला २१ नोव्हेंबरपर्यंत निधी मिळाला असता. हे तेच बिल आहे जे डेमोक्रेट्सनी ६ महिन्यांपूर्वी मंजूर केलं होतं. फक्त महागाईमुळे यात आम्ही थोडा बदल केला होता. तरीही डेमोक्रेट्सनी या बिलाला मंजुरी देण्यास नकार दिला..America Shutdown : मध्यरात्री थांबणार अमेरिका! शटडाऊन म्हणजे काय? पैशांशिवाय कसं चालणार ट्रम्प सरकार?.डेमोक्रेट्सची सत्ता होती तेव्हा त्यांनी अशी १३ विधेयकं मंजूर केली होती. पण यावेळी त्यांनी हे विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही. त्यांना अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्या लोकांना मोफत आरोग्य सेवा द्यायचीय. आम्ही त्याच्या विरोधात आहोत. अमेरिकेतील करदात्यांचा पैसा कायदा मोडून इथं आलेल्यांवर खर्च व्हावा असं आम्हाला वाटत नाही. अमेरिकेवर आधीच ३७ ट्रिलियन डॉलरचं कर्ज आहे असल्याचं लॅविट यांनी सांगितलं. ३७ ट्रिलियन डॉलर हे भारतीय चलनानुसार 3,28,08,69,55,00,00,000 रुपये होतात..अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स यांनीही डेमोक्रेट्सवर हल्लाबोल केला. डेमोक्रेट्स म्हणतात की औषधांच्या किंमती कमी करायच्या आहेत. पण जेव्हा राष्ट्राध्यक्षांनी कंपन्यांशी चर्चा करून औषधे स्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा डेमोक्रेट्सनी कोणतीच मदत केली नाही. आता बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत आलेल्यांना अब्जावधी डॉलर्सची मोफत आरोग्य सेवा देऊ नये यासाठी आम्ही शटडाऊन करतोय. काही डेमोक्रेट खासदार आणि बहुतांश रिपब्लिकन हे या विधेयकाच्या बाजूने होते. पण डेमोक्रेट्स पार्टीतला एक गट याच्या विरोधात होता. यामध्ये नेते चक शूमर, एलेक्झेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज यांचा समावेश आहे..अमेरिकेच्या सरकारचं कामकाज बंद झालं आहे. रिपब्लिकनच्या खासदारांनी २१ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारला तात्पुरत्या स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देणारं विधेयक सादर केलं होतं. पण ते मंजूर झालं नाही. डेमोक्रेटच्या खासदारांनी याला विरोध केला. यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्यांदा सरकारचा निधी थांबवला गेला आणि शटडाऊन झालंय. यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. लाखो सरकारी कर्मचाऱी वेतनाशिवाय काम करत आहेत किंवा काहींनी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलंय. यामुळे पासपोर्ट सेवा, व्हिसा प्रोसेसिंग ,अनेक आरोग्य आणि शिक्षण प्रोग्रॅम यावरही परिणाम होऊ शकतो.