Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सुनावणीत काय घडलं?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी इतर देशांवर लादलेले कर बेकायदेशीर घोषित केले. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी इतक्या देशांवर कर लादून आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याअंतर्गत कर लादले आहेत..न्यायालयाच्या ६-३ मतांच्या निर्णयाचे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर, ग्राहकांवर आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यापार धोरणावर दूरगामी परिणाम होतील. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात पराभव झाल्यास सरकार इतर देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घेऊ शकते. आयातदारांना मोठ्या प्रमाणात परतफेड करू शकते. १९७० च्या आणीबाणी कायद्याचा हवाला देत ज्यामध्ये "टॅरिफ" हा शब्द उल्लेख नाही, असे ट्रम्प हे काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय एकतर्फी शुल्क लादणारे पहिले अध्यक्ष आहेत..Bangladesh resumes visa services: बांगलादेशच्या तारिक रहमान सरकारचा मोठा निर्णय!,भारतासोबत ‘व्हिसा’ सेवा पुन्हा सुरू.मुख्य न्यायाधीश जॉन जी. रॉबर्ट्स ज्युनियर यांनी बहुमताच्या बाजूने लिहिताना म्हटले आहे की, कायद्याने राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अधिकार दिलेला नाही. अमर्यादित रक्कम, कालावधी आणि व्याप्तीचे एकतर्फी शुल्क लादण्याचा राष्ट्रपती असाधारण अधिकाराचा दावा करतात. या दाव्याची व्याप्ती, इतिहास आणि घटनात्मक संदर्भ पाहता, त्यांनी ते वापरण्यासाठी स्पष्ट काँग्रेसचा अधिकार दाखवला पाहिजे." न्यायमूर्ती क्लेरेन्स थॉमस, सॅम्युअल ए. अलिटो ज्युनियर आणि ब्रेट एम. कॅव्हानॉ यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शविली..गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, त्यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा वापर करून १०० हून अधिक देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क लादले. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे ध्येय अमेरिकेतील व्यापार तूट कमी करणे आणि उत्पादन वाढवणे आहे. तेव्हापासून त्यांनी महसूल वाढवण्यासाठी आणि व्यापार वाटाघाटींमध्ये इतर देशांवर दबाव आणण्यासाठी या शुल्कांचा वापर केला आहे. एक डझन राज्ये आणि शैक्षणिक खेळणी कंपनी आणि वाइन आयातदारासह काही लहान व्यवसायांनी या शुल्काविरुद्ध खटला दाखल केला. .त्यांनी राष्ट्रपतींवर आरोप केला की, त्यांनी संविधानानुसार शुल्क लादण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकारात बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप केला आहे. आयात केलेल्या वस्तूंवर अवलंबून असलेल्या या व्यवसायांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की शुल्कामुळे त्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले. ग्राहकांसाठी किंमती वाढल्या आणि कामगार कपात करण्यास भाग पाडले. न्यायालयीन फाइलिंग्ज आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, राष्ट्रपती आणि त्यांच्या सल्लागारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा निकाल त्यांच्या व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचा असल्याचे वर्णन केले आहे. .स्पष्ट केले आहे की, ते पराभवाला वैयक्तिक अपमान म्हणून पाहतील. सॉलिसिटर जनरलने न्यायमूर्तींना इशारा दिला की आणीबाणीचे अधिकार रद्द केल्याने अर्थव्यवस्थेला महामंदीसारखी विनाश होऊ शकते, तसेच व्यापार वाटाघाटींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि राजनैतिक पेच निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू असताना, राष्ट्रपतींनी १९७७ च्या कायद्याचे पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. .Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्....ट्रम्पचे सर्वोच्च व्यापार वाटाघाटीकार जेमसन ग्रीर यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, प्रशासन न्यायालयाने लादलेल्या कोणत्याही आपत्कालीन शुल्काची जागा इतर शुल्कांनी घेईल. राष्ट्रपतींनी आधीच काही वस्तू आणि उद्योगांवर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांसह इतर कायद्यांनुसार शुल्क लादले आहे. हे इतर कायदे, जे राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अधिक स्पष्ट अधिकार देतात, ते आणीबाणी कायद्यापेक्षा अधिक मर्यादित आणि कमी लवचिक आहेत..ट्रम्प यांनी सुरुवातीला चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादले आणि असा दावा केला की ते फेंटॅनिल तस्करी रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल शिक्षा आहेत. एप्रिलमध्ये, त्यांनी जवळजवळ सर्व व्यापारी भागीदारांकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क वाढवले, कारण ते जगासोबतची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आवश्यक होते. १९७० च्या दशकातील या कायद्यानुसार, राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे जेणेकरून "युनायटेड स्टेट्सची राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण किंवा अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही असामान्य आणि असाधारण धोक्याला" तोंड देता येईल. .यामध्ये परदेशी मालमत्तेच्या आयातीवर "नियंत्रण" ठेवण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. मागील राष्ट्रपतींनी इतर देशांवर निर्बंध किंवा नाकेबंदी लादण्यासाठी ही भाषा वापरली आहे, परंतु शुल्क लादण्यासाठी नाही. तथापि, प्रशासनाचा असा युक्तिवाद आहे की हीच संज्ञा ट्रम्प यांना शुल्क लादण्याचा अधिकार देखील देते. प्रभावित व्यवसायांनी आक्षेप घेतला आणि असा युक्तिवाद केला की "नियमन" या शब्दाचा अर्थ शुल्क लादणे असा होऊ शकत नाही. कायद्यात "शुल्क" किंवा "कर" सारखे शब्द देखील समाविष्ट नाहीत. .School Abuse Case: शाळेत सेक्स स्कँडल! ३१ वर्षीय महिला सचिव विद्यार्थ्यासोबत रंगेहात पकडली गेली, पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासे.नोव्हेंबरमध्ये तोंडी सुनावणीदरम्यान, अनेक न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या वकिलांना प्रश्न विचारला की संविधान सामान्यतः हे अधिकार कायदेमंडळाकडे राखीव ठेवते तेव्हा काँग्रेसने जाणूनबुजून राष्ट्रपतींना व्यापक शुल्क लादण्याचे अधिकार दिले आहेत का.तीन कनिष्ठ न्यायालयांनी हे शुल्क अवैध ठरवल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ऑगस्टमध्ये, यूएस फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलने ७-४ असा निर्णय दिला की आणीबाणी कायदा या व्यापक शुल्कांना परवानगी देत नाही. कायदा ट्रम्पला अधिक मर्यादित शुल्क लादण्याची परवानगी देऊ शकतो का यावर निर्णय देण्यास नकार दिला. अपील न्यायालयाच्या बहुमताने म्हटले आहे की, "जेव्हा जेव्हा काँग्रेस राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्याचा अधिकार देऊ इच्छिते तेव्हा ते स्पष्टपणे तसे करते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.