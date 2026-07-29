US Tariff Bill : अमेरिकेत रशिया संबंधित विधेयक मंजूर; भारतावर १००% टॅरिफचे संकट, तणाव वाढण्याची शक्यता

Why Russia Oil Imports Are Triggering Tariff Action : अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बचा झटका भारतासह जगभरातील अनेक देशांना बसलेला असतानाच आता रशियाशी संबंधित परिस्थितीमुळे भारतासमोर आता आणखी एका मोठ्या टॅरिफचे संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेत रशियावर कठोर निर्बंध लादणारे विधेयक बुधवारी मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे भारतावर १००% पर्यंत आयात शुल्क लादले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने मंजूर केलेले हे विधेयक जर कायद्यात रूपांतरित झाले, तर भारताला अमेरिकेच्या आणखी एका मोठ्या टॅरिफच्या झटक्याला सामोरे जावे लागू शकते आणि यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे..अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर कठोर निर्बंध लादणारे एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले आहे. या कायद्यामुळे भारतासह पाच देशांवर १००% पर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे विधेयक दिवंगत अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केले होते आणि ते मंगळवारी (अमेरिकेच्या वेळेनुसार) मंजूर करण्यात आले; याच वेळी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की अमेरिकन काँग्रेसच्या दौऱ्यावर होते..रशियाबाबतचे हे विधेयक अशा वेळी मंजूर करण्यात आले आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका एका मोठ्या व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करत आहेत. टॅरिफचा मुद्दा दीर्घकाळापासून दोन्ही देशांमधील मतभेदाचे कारण राहिला आहे आणि या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर आणखी ताण येऊ शकतो..Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतासह ६० देशांना झटका, नवीन टॅरिफ जाहीर; व्यापारावर होणार परिणाम .अमेरिकेच्या सिनेटने ८६ विरुद्ध १२ अशा निर्णायक मताधिक्याने एक विधेयक पुढे नेण्यासाठी मतदान केले. या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अशा देशांवर १००% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचे अधिकार मिळतील, जे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायूची खरेदी सुरू ठेवतील. भारत, चीन आणि इतर अनेक प्रमुख आयातदार देश या उपाययोजनेच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.