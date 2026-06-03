US Tariffs on India : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब ! १२.५% अतिरिक्त शुल्काचा प्रस्ताव, मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता

भारत आणि अमेरिका यांच्या एका अंतरिम व्यापार कराराची रूपरेषा निश्चित झाल्याची घोषणेनंतरही डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन पुन्हा एकदा "टॅरिफ बॉम्ब"टाकण्याच्या तयारीत आहेत. अमेरिकन प्रशासनाने भारतसह १२ प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांतून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर १०% किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना, अमेरिकेने असा आरोप केला आहे की, या देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या काही वस्तू कदाचित 'सक्तीच्या श्रमाचा' (forced labor) वापर करून उत्पादित केल्या गेल्या असाव्यात. .अमेरिकन सरकारने काय म्हटले? बुधवार, ३ जून रोजी सकाळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालात, 'अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने' असे नमूद केले आहे की, कॅनडा, मेक्सिको, तैवान, युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) आणि इतर अनेक राष्ट्रांवर अतिरिक्त १०% शुल्क लादले जाईल. यामागील आरोप असा आहे की, या देशांनी सक्तीच्या श्रमाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध प्रभावीपणे लागू करण्यात अपयश आले आहे. या अहवालानुसार, चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि स्वित्झर्लंडसह इतर अनेक देशांवर अतिरिक्त १२.५% शुल्क आकारले जाईल. .एका निवेदनात, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी राजदूत जेमिसन ग्रीर म्हणाले की, "आमच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदारांना सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंची आयात रोखण्यात आलेले अपयश हे अस्वीकार्य आहे. यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होते, जिथे अमेरिकन कामगारांना जागतिक बाजारपेठेत असमान आणि अन्यायकारक स्पर्धेचा सामना करण्यास भाग पडते.".त्यांनी पुढे असेही नमूद केले, "जागतिक व्यापारामुळे अजाणतेपणी सक्तीच्या श्रमाला प्रोत्साहन किंवा बळ मिळणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी आमच्या प्रत्येक व्यापारी भागीदाराने अधिक ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे." पण हे नवीन शुल्क त्वरित लागू होणार नाहीत. या प्रस्तावावर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवल्या जातील आणि अंमलबजावणीपूर्वी या प्रस्तावाची एका पुनरावलोकन प्रक्रियेद्वारे छाननी केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.