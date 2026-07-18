US Visa: महिनाभरात नोकरी मिळवा, अन्यथा अमेरिका सोडा! व्हिसा नियमांतील बदलांमुळे विद्यार्थी अडचणीत

US Student Visa New Rule: अमेरिकेने परदेशी विद्यार्थी, सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून येणारे पर्यटक आणि पत्रकारांसाठी व्हिसा नियम अधिक कडक केले असून, अनेक दशकांपासून सुरू असलेली अनिश्चित काळासाठी वास्तव्याची सवलत आता संपुष्टात आणली आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीय नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे. .अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी’ने (डीएचएस) गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार ‘एफ’, ‘जे’ आणि ‘आय’ या श्रेणीतील व्हिसाधारकांसाठी आता वास्तव्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ‘एफ’ श्रेणीतील व्हिसा प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांसाठी, ‘जे’ श्रेणी पर्यटकांसाठी, तर ‘आय’ श्रेणी पत्रकारांसाठी असते. नव्या नियमांनुसार, ‘एफ’ व्हिसाधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर देश सोडण्यासाठी किंवा अन्य अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी मिळणारा ६० दिवसांचा कालावधी ३० वर आणला. सध्याच्या नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या कालावधीसह ‘‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’’साठी (ओपीटी) तीन वर्षांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी होती..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .सरकारची भूमिकाडीएचएसचे सचिव मार्कवेन मुलिन यांच्या मते, "अनेक दशकांपासून परदेशी विद्यार्थी अनिश्चित काळासाठी अमेरिकेत राहत होते, त्याचा गैरवापर होत होता. व्हिसावरील कालमर्यादेमुळे अशा व्यक्तींवर योग्य देखरेख ठेवणे सरकारला शक्य होईल". .जुनी व्यवस्था कशी होती?यापूर्वी परदेशी विद्यार्थी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेत नियमित शिक्षण घेत असतील आणि व्हिसाच्या सर्व अटींचे पालन करत असतील, तर त्यांना अमेरिकेत राहण्यासाठी निश्चित अंतिम मुदत नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रम बदलणे, विद्यापीठांमध्ये प्रवेशांतर करणे, उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची मुभा होती..पुढील शिक्षणासाठी काय करावे लागणार?नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा असल्यास त्याला अमेरिकेत राहण्यासाठी यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस कडे मुदतवाढीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागू शकतो. या प्रक्रियेत बायोमेट्रिक पडताळणी, पार्श्वभूमी आणि इतर सुरक्षा तपासण्या केल्या जातील. यापूर्वी व्हिसा मुदतवाढ प्रक्रियेत विद्यापीठांची भूमिका महत्त्वाची होती, मात्र आता अंतिम निर्णय थेट अमेरिकन फेडरल संस्थांकडून घेतला जाईल..Success Story: २५० रुपायांतून सुरू केलेला व्यवसाय बनला आज ८००० कोटी रुपयांचा! पत्रकारितेतून कशी सुचली भन्नाट बिझनेस आयडिया? .भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला पसंती देणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024-25 शैक्षणिक वर्षात अमेरिकेतील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये 3.63 लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. हे तेथील एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या सुमारे 31 टक्के आहेत. यामध्ये पीएचडी, संशोधनाधारित मास्टर्स आणि दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. नवीन नियम लागू झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी मंजुरी घ्यावी लागू शकते, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेळखाऊ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.