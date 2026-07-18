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US Visa: महिनाभरात नोकरी मिळवा, अन्यथा अमेरिका सोडा! व्हिसा नियमांतील बदलांमुळे विद्यार्थी अडचणीत

US Visa Rules: अमेरिकेच्या व्हिसा नियमांमध्ये प्रस्तावित बदलांमुळे परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण आणि वास्तव्यासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
US Visa News

New US Visa Rules Could Hit International Students Hard – Here's Why

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

US Student Visa New Rule: अमेरिकेने परदेशी विद्यार्थी, सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून येणारे पर्यटक आणि पत्रकारांसाठी व्हिसा नियम अधिक कडक केले असून, अनेक दशकांपासून सुरू असलेली अनिश्चित काळासाठी वास्तव्याची सवलत आता संपुष्टात आणली आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीय नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे.

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